JetSMART anunció dos nuevas rutas a Cúcuta y Bucaramanga desde Bogotá, con tarifas desde $84.500

En el marco de la 45° Vitrina Turística de Anato, que se realiza en Bogotá hasta este viernes 28 de febrero, Mario García, country manager de JetSMART, anunció la apertura de dos nuevas rutas nacionales para fortalecer la conectividad desde la capital.

La aerolínea ‘low cost’ confirmó que a partir del 4 de junio de 2026 comenzará a operar las rutas Bogotá–Cúcuta y Bogotá–Bucaramanga, ampliando así su oferta en el mercado doméstico colombiano.

En materia de tarifas, García señaló que los tiquetes estarán disponibles desde $84.500, impuestos incluidos.

Durante el evento, la compañía también informó que ya hace parte de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), un paso que fortalece su posicionamiento dentro de la industria aérea internacional.

En desarrollo...