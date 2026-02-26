“Famicracia”: así le han dado contratos millonarios a familiares de ministros

El nepotismo se tomó las oficinas del gobierno de Gustavo Petro. En las últimas semanas se han conocido diferentes casos en donde gran parte de los familiares y cercanos de varios ministros y altos funcionarios han obtenido millonarios contratos con entidades del Estado.
Lo más curioso es que antes de ser parte de este gobierno, esos mismos personajes denunciaban el nepotismo cuando ejercían laoposición, pero una vez asumieron el poder cayeron enlas mismas prácticas.
La contratación de cercanos aumentó por la entrada en vigencia de la Ley de Garantías el pasado 30 de enero por elecciones. Después de esa fecha, rigen varias prohibiciones de contratación y por eso el Gobierno le metió el acelerador para entregar a dedo contratos que suman 14 billones de pesos en todas las entidades del Estado.
En el caso del nepotismo del gabinete, se trata de varios ministros y de un gran allegado del presidente en la gestión de estos tres años y medio de su mandato. Uno de ellos es su ministro más cercano y que más ha durado en el cargo, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. Es más, tan cercano es a Petro, que ha sido elegido en varias ocasiones para quedar como ministro delegado cuando el presidente asiste a sus asuntos internacionales.
Otros dos de sus ministros también están involucrados en estas denuncias: la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Para cerrar la lista, está el director de RTVC, Hollman Morris, quien también aparece como uno de los que ha entregado contratos a parientes.
Este Gobierno, como se ha demostrado, considera que el mérito no es tan importante. Por eso, vale la pena preguntar: si las personas que ganan esos contratos no fueran familiares o cercanos a un ministro o ministra, ¿habrían podido acceder a esos beneficios? La respuesta seguramente sería negativa.