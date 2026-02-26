¿Todavía hay plazo para inscribir la cédula en Medellín para las elecciones? Esto dice la Registraduría

A escasos días de las elecciones legislativas y a tres meses de las presidenciales, varios ciudadanos que no han alcanzado a inscribir su cédula o actualizar su puesto de votación se preguntan cuáles son los plazos para realizar ese trámite.

Según informó la Registraduría Nacional, para las elecciones de este año un total de 40.036.238 ciudadanos en todo el territorio colombiano están habilitados para votar, así como 1.250.846 en territorio extranjero.

Le puede interesar: Colombianos en el exterior: cómo votar el 8 de marzo y qué está en juego

“De los ciudadanos aptos para sufragar, 21.236.349 son mujeres y 20.050.735 son hombres, quienes podrán votar en 125.259 mesas, distribuidas en 13.746 puestos de votación”, precisó el ente.

En el caso de Antioquia, cabe recordar que hay por lo menos 5 millones de personas inscritas en el censo electoral, para un total de 1.282 puestos de votación y 16.388 mesas.