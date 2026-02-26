x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Todavía hay plazo para inscribir la cédula en Medellín para las elecciones? Esto dice la Registraduría

El ente nacional recordó las fechas para inscribir la cédula y cambiar el puesto de votación.

  • En Antioquia más de cinco millones de personas están habilitadas para participar de las próximas elecciones de Congreso y presidencia. FOTO: Manuel Saldarriaga
    En Antioquia más de cinco millones de personas están habilitadas para participar de las próximas elecciones de Congreso y presidencia. FOTO: Manuel Saldarriaga
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

A escasos días de las elecciones legislativas y a tres meses de las presidenciales, varios ciudadanos que no han alcanzado a inscribir su cédula o actualizar su puesto de votación se preguntan cuáles son los plazos para realizar ese trámite.

Según informó la Registraduría Nacional, para las elecciones de este año un total de 40.036.238 ciudadanos en todo el territorio colombiano están habilitados para votar, así como 1.250.846 en territorio extranjero.

Le puede interesar: Colombianos en el exterior: cómo votar el 8 de marzo y qué está en juego

“De los ciudadanos aptos para sufragar, 21.236.349 son mujeres y 20.050.735 son hombres, quienes podrán votar en 125.259 mesas, distribuidas en 13.746 puestos de votación”, precisó el ente.

En el caso de Antioquia, cabe recordar que hay por lo menos 5 millones de personas inscritas en el censo electoral, para un total de 1.282 puestos de votación y 16.388 mesas.

Por el lado del Congreso de la República, la Registraduría recordó que el plazo para inscribir la cédula o cambiar el puesto de votación ya venció el pasado 8 de enero.

No obstante, para las elecciones a la presidencia, hay plazo hasta el próximo 31 de marzo para cambiar el lugar de votación, en caso de que se haya cambiado de ciudad o de residencia.

Siga leyendo: Se destrabó consulta para el Área de Oriente: Registraduría convocó a nueva votación

“Es de recordar que únicamente deben realizar el trámite de inscripción aquellos ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia o que hayan regresado al país de forma permanente y los ciudadanos a quienes les fue expedida su cédula de ciudadanía antes de 1988 y aún no están en el censo electoral”, explicó el organismo.

La Registraduría añadió que para realizar este trámite los ciudadanos pueden acercarse a las sedes del ente en todo el país o a varios puntos de inscripción ubicados en lugares estratégicos.

En el caso de Medellín, estos puntos están en centros comerciales como El Tesoro, Tranvía Plaza, Almacentro, Vizcaya, Terminal del Sur, Terminal del Norte, Obelisco, La Central, Punto de la Oriental, Camino Real, Bosque Plaza, Unicentro, San Diego, Arkadia, Santafé, Los Molinos, San Fernando Plaza, así como en la Plaza Minorista, la Alcaldía de Medellín, la Arquidiócesis de Medellín, entre muchos otros en el área metropolitana.

Para consultar el listado completo de sedes y sitios, la Registraduría habilitó una página en su portal web.

De igual forma, para los colombianos en el exterior, la institución recordó que el trámite puede realizarse de forma presencial en todos los consulados o en una plataforma virtual habilitada para tal fin.

Temas recomendados

Registraduría Nacional del Estado Civil
Elecciones 2026
Antioquia
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida