Desplazamiento forzado en Colombia aumentó 85% en 2025, según informe de Naciones Unidas

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas presentó su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia, revelando un panorama preocupante marcado por el incremento de secuestros, desplazamiento forzado y confinamiento, entre otros flagelos.
En Arauca, por ejemplo, los casos de retenciones pasaron de 163 en 2024 a 277 en 2025, afectando a 245 hombres y 32 mujeres.
Según el organismo, aunque en algunos casos los grupos armados buscan fines extorsivos, la mayoría justifica las retenciones mediante la denominada “justicia revolucionaria”, durante la cual “investigan” a las víctimas.
