x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Segunda advertencia: Trump dice que EE. UU. “golpeará muy duro” a Irán si “empieza a matar manifestantes”

Comerciantes, empleados públicos, estudiantes y familias han salido a las calles a protestar por el alto costo de vida en el país y por la desvalorización del rial (la moneda de Irán) frente al dólar estadounidense.

  • Donald Trump se pronunció por las protestas que se realizan en Irán e hizo otra advertencia al Gobierno iraní. FOTOS: GETTY
    Donald Trump se pronunció por las protestas que se realizan en Irán e hizo otra advertencia al Gobierno iraní. FOTOS: GETTY
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

08 de enero de 2026
bookmark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este jueves una segunda advertencia a Irán, en la que afirmó que “golpeará muy duro” si las autoridades “empiezan a matar” a manifestantes.

Este pronunciamiento es similar al que hizo el pasado 4 de enero, cuando el líder republicano indicó que su reacción sería contundente si el Gobierno iraní atentaban contra quienes salen a las calles a protestar por el alto costo de vida, luego de que se desatara una huelga de comerciantes el 28 de diciembre en Teherán.

“Les hice saber que, si empezaban a matar gente, lo cual tienden a hacer durante sus disturbios —tienen muchos disturbios—, si lo hacen, los golpearemos muy duro”, dijo el presidente estadounidense durante una entrevista con el presentador de radio conservador Hugh Hewitt.

Al menos 21 muertos en medio de las protestas en Irán

Y es que medios locales y los comunicados oficiales iraníes han informado que al menos 21 personas, entre ellas miembros de las fuerzas de seguridad, han muerto desde que estallaron los disturbios el 28 de diciembre.

Lea también: Irán completó 9 días de protestas con al menos 12 muertos: este es el panorama por la crisis económica en el país

Las razones de estas manifestaciones obedecen principalmente al aumento de los precios y al colapso del rial (la moneda de Irán), que ha perdido gran parte de su valor frente al dólar debido a la inflación y a las sanciones internacionales, lo que ha generado una profunda desconfianza en la economía de ese país.

La moneda de Irán ha perdido valor frente al dólar estadounidense

Antes del acuerdo nuclear de 2015, con 32.000 riales se podía comprar un dólar, mientras que ahora se necesitan entre 1.200.000 y 1.400.000 riales para adquirir la moneda estadounidense; es decir, el rial vale hoy alrededor de 40 veces menos frente al dólar que en ese entonces.

Las protestas son lideradas no solo por comerciantes, sino también por trabajadores, empleados públicos, estudiantes y familias, quienes se muestran inconformes con el alto costo de vida, así como con los impuestos, la vivienda y los alimentos. Desde entonces, las manifestaciones se han extendido a 25 de las 31 provincias del país, según un recuento de la AFP basado en declaraciones oficiales y medios locales.

¿Qué piden los manifestantes en Irán?

Entre las peticiones de los manifestantes en Irán se encuentra el llamado al Gobierno y a la máxima autoridad, Alí Jameneí, así como al presidente Masoud Pezeshkian, al Consejo de los Guardianes, a la Guardia Revolucionaria y a los clérigos y tribunales religiosos, para que mejoren las condiciones de vida, aumenten los salarios, reduzcan los precios y pongan fin a la corrupción en el país.

Entérese: Captura de Maduro impulsa activos venezolanos y abre nuevo escenario para mercados de Colombia y la región

Irán ha sido un aliado del régimen venezolano de Nicolás Maduro, por lo que se ha pronunciado para rechazar la intervención militar de Estados Unidos, al tiempo que afirmó la continuidad de sus relaciones con Venezuela.

“Nuestras relaciones con todos los países, incluido Venezuela, se basan en el respeto mutuo y seguirán siendo así”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, durante una conferencia de prensa. “Estamos en contacto con las autoridades venezolanas”, añadió.

El país suramericano ha mantenido acuerdos recíprocos en materia petrolera con el país de Medio Oriente, lo que responde a una relación de carácter energético que ha buscado beneficiar a ambos territorios. Sin embargo, con la intervención de la administración de Trump, Estados Unidos podría manejar el 12,7% del petróleo de Venezuela.

Con información de AFP*

Siga leyendo: EE.UU. manejará el 12,7% del petróleo de Venezuela, ¿qué busca Trump?

Temas recomendados

Economía
Dólar
Inflación
Petróleo
Internacional
Política
Protestas
Homicidio
Geopolítica
Mundo
Manifestaciones
Costo de vida
metales preciosos
alimentos
Comerciantes
amenazas
Irán
Estados Unidos
Donald Trump
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida