“No estoy para seguir recibiendo irrespeto”: fiscal tuvo encontronazo con abogado en audiencia de Aguas Vivas

El caso que tiene en el banquillo al exalcalde Daniel Quintero continuó este martes.

    Parcelación Aguas Vivas en el barrio El Poblado. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero
Jacobo Betancur Peláez
Jacobo Betancur Peláez

Metro

hace 3 horas
bookmark

Un nuevo momento de tensión se vivió este martes en la audiencia por el caso de Aguas Vivas, en el que el exalcalde Daniel Quintero y varios exsecretarios y excontratistas del Distrito están en el banquillo por un presunto entramado de corrupción alrededor de un terreno en El Poblado.

El nuevo encontronazo se produjo entre la fiscal a cargo de la investigación y uno de los abogados defensores, Santiago Trespalacios, a quien la primera señaló de estarle faltando al respeto durante la diligencia.

Cabe recordar que luego de que las imputaciones en contra de Quintero y los demás procesados fueran avaladas por un juez de control de garantías, el proceso ahora avanza en las audiencias de formulación de acusación.

Le puede interesar: Exalcalde Quintero llegó tarde a la audiencia de acusación por el caso Aguas Vivas

Este martes el turno para intervenir fue para varios de los defensores, quienes argumentaron sus razones para que el proceso se anulara. Entre los expositores estuvo el abogado Santiago Trespalacios, quien representa a Natalia Andrea Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución de Medellín; Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Proveedores; Sergio Andrés López Muñoz, exdirector de Planeación de Medellín; y Yina Marcela Pedroza, exsubsecretaria legal de Movilidad.

En una larga intervención, el abogado pidió la nulidad del proceso asegurando que la Fiscalía nunca habría establecido con precisión cuál fue el contrato en el que se habrían interesado sus defendidos y aseguró que no estaría claro cuál sería la entrega material, pago o bien del Estado que habrían presuntamente usurpado sus representados.

De igual forma, el litigante volvió a insistir en que los hechos jurídicamente relevantes en el caso no estarían claros, tal como ya lo había planteado desde las audiencias de imputación.

Siga leyendo: Firmas vinculadas a escándalo de Aguas Vivas tienen en vilo el final de las obras del Hospital Mental de Antioquia

“Usted, señora juez, cuando revise los hechos jurídicamente relevantes, se va a dar cuenta que nunca se estableció cuál era el vínculo funcional de mis representados con el contrato o con la operación contractual. Y peor aún, se dieron hipótesis alternativas de carácter contradictorio”, expresó Trespalacios, interpelando varias veces a la fiscal del caso por tener supuestas falencias y contradicciones en sus imputaciones.

“Dice la fiscal que mis representadas se interesaron en modificar un contrato. Luego, 16 minutos después, dice que las personas que hoy represento quisieron comprar un bien que ya era del Estado. Es decir, cambió de un todo y por todo la hipótesis acusatoria”, dijo.

“Dos minutos después, dice la señora fiscal que se interesaron fue en modificar el contrato de cesión. Y posteriormente, dice la señora fiscal que estas personas sabían que interesarse en un contrato de cesión gratuita sin el lleno de los requisitos legales era delito. Es decir, ya no dice que se interesaron en una modificación ni que se interesaron en una compraventa, sino que se interesaron en un contrato de cesión gratuita sin el lleno de los requisitos legales, que además su señoría configura otra hipótesis típica. Entonces objetivamente nos imputaron un delito y subjetivamente nos imputaron otro”, sostuvo.

Luego de la intervención de Trespalacios, la fiscal tomó la palabra y le pidió a la juez del caso hacer un llamado al orden.

Lea además: “Aguas Vivas no es un debate político, ya es judicial”: alcalde Federico Gutiérrez

“Su señoría, a lo largo de las intervenciones y desde la audiencia de imputación he evidenciado que las valoraciones no han sido jurídicas respecto de estos hechos. Entonces, por esto le solicito que dichas intervenciones se realicen conforme a los criterios objetivos previstos por la ley y la jurisprudencia y no a partir de interpretaciones personales o apreciaciones subjetivas hacia esta delegada”, dijo.

“Escuché a lo largo de la intervención donde se afirmó que la fiscal fue escogida para la imputación. Permítame precisar que a mí no me han escogido para adelantar dicho trámite. Este proceso fue asignado a este despacho y los procesos no pertenecen al fiscal individual, sino a la Fiscalía como institución”, prosiguió.

“Ahora bien, al señor defensor Trespalacios, sí percibí que su intervención tenía un matiz personal. La vehemencia jurídica no exige confrontación personal. En ese sentido, señora juez, esa es mi intervención, porque a lo largo de la imputación he recibido irrespeto y no estoy, su señoría, en condición de seguirlo recibiendo”, agregó.

Posteriormente, la jueza a cargo del caso intervino y buscó calmar los ánimos. “Yo no observo que el abogado defensor que acaba de intervenir haya hecho alguna manifestación irrespetuosa con la señora fiscal. Me parece que la intervención estuvo únicamente encaminada a atacar la audiencia de formulación, sin observar alguna afirmación directa contra la señora fiscal”, dijo.

Además de Trespalacios, otros abogados defensores entregaron sus argumentos para pedir la nulidad del proceso.

Se espera que esas intervenciones continúen por lo menos hasta mediados de este año. Las próximas sesiones fueron fijadas el 29 de abril a las 8:30 de la mañana, el 20 de mayo a la 1:30 de la tarde, el 2 de julio a la 1:30 de la tarde y el 14 de julio a la 1:30 de la tarde.

