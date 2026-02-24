Nacional visita a Santa Fe en Bogotá para empezar a ponerse al día en Liga y busca saldar “única cuenta pendiente”

Nacional ha tenido un rendimiento impresionante en el inicio del Apertura. Hasta el momento, el cuadro verde es el que mejor diferencia de gol tiene. A pesar de que solo ha disputado cinco de las ocho jornadas que se han programado en la Liga, los verdes han celebrado 13 veces y solo han encajado tres tantos. Nacional es un equipo equilibrado. Si bien su fuerte está en la parte ofensiva –ahí tiene a sus futbolistas más costosos (Alfredo Morelos y Chicho Arango valen 8.2 millones de Euros)–, también se ha mostrado sólido en defensa, donde tiene jugadores con muy buen pie.

La llegada de Milton Casco, por ejemplo, le ha aportado en ambas facetas. El experimentado lateral argentino es bueno atacando –lleva dos goles con el Rey de Copas–, pero sobre todo tiene gran habilidad para cerrar espacios junto al central que juega cerca a él por la zona izquierda. Este miércoles, en el estadio El Campín de Bogotá, contra Santa Fe (8:30 p.m.), el argentino tendrá que complementarse con César Haydar, quien fue elegido por el entrenador Diego Arias para reemplazar al lesionado William Tesillo. En el partido contra Alianza, que se disputó el fin de semana pasado, el atlanticense cumplió bien su labor y su equipo terminó imponiéndose 3-0 en la octava fecha.

¿Por qué Atlético Nacional tiene partidos pendientes por Liga?

En la capital del país, Nacional empezará a ponerse al día con los encuentros que tiene postergados. El elenco antioqueño no disputó sus encuentros por la segunda jornada, contra Jaguares; el de la tercera, frente a Junior y el de la quinta, visitando a Santa Fe. Este encuentro, programado para inicios de febrero, no se disputó porque Dimayor decidió darle un “descanso” al gramado del estadio El Campín para que lo recuperaran después de que, por malas condiciones, fuera necesario cancelar el duelo Millonarios-DIM que empezó el primero de febrero y terminó el 2.

Ante el “expreso rojo”, Nacional buscará saldar la “única” cuenta que tiene pendiente en el primer semestre del año: ganar fuera del Atanasio. De los cinco encuentros que ya disputó, cuatro fueron en su casa y todos los ganó (Chicó 4-0, América 2-1, Fortaleza 4-1, Alianza 3-0). Entre tanto, la única vez que jugó como visitante hasta ahora, el cuadro verdolaga perdió 1-0 contra Deportivo Cali en Palmira, en el duelo válido por la séptima jornada. De ganar en Bogotá, Nacional llegaría a 15 puntos, con lo que igualaría al Deportivo Pasto y subiría a la segunda posición de la tabla de posiciones –en la que por ahora es quinto con 12 unidades–.

¿Cómo le ha ido a Nacional en el Campín contra Santa Fe?

Para hacerlo, el entrenador Diego Arias seguro utilizará su base de titulares, pero hará algunas variantes. Previo al encuentro defendió su teoría de que tiene una plantilla muy buena y competitiva, por lo que cualquiera de sus jugadores puede ser titular en un escenario donde a los verdes les ha ido bien en sus visitas más recientes.