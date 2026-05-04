Trump lanza una operación para desbloquear el estrecho de Ormuz e Irán amenaza con ataques

El presidente Donald Trump anunció un plan para que fuerzas estadounidenses escolten a los barcos en el estrecho de Ormuz a partir de este lunes, pero el mando militar iraní amenazó con ataques si esa operación se lleva a cabo.
Teherán cerró casi totalmente el paso por el estrecho de Ormuz, clave para el tráfico mundial de hidrocarburos, desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero. En represalia, Washington mantiene un bloqueo naval a los puertos iraníes.
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Trump anunció el domingo la nueva operación marítima en Ormuz, a la que bautizó como “Proyecto Libertad”, y la describió como un gesto “humanitario” destinado a asistir a los marinos bloqueados en el paso marítimo, quienes podrían estar quedándose sin alimentos y otros suministros esenciales.
A partir del lunes por la mañana, hora local, la Marina estadounidense escoltará a través del estrecho de Ormuz a barcos de países “que no tienen nada que ver con el conflicto en Oriente Medio”, indicó Trump.
El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) señaló en X que sus fuerzas comenzarán a apoyar el lunes esta operación con destructores equipados con lanzamisiles guiados, más de 100 aeronaves y 15.000 militares.
Irán respondió con amenazas a las fuerzas estadounidenses. “Advertimos que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente las agresivas fuerzas militares estadounidenses, será objeto de ataques si pretende acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz”, declaró el lunes el general Alí Abdollahi, jefe del mando central del ejército iraní.