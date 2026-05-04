Trump lanza una operación para desbloquear el estrecho de Ormuz e Irán amenaza con ataques

El presidente Donald Trump anunció un plan para que fuerzas estadounidenses escolten a los barcos en el estrecho de Ormuz a partir de este lunes, pero el mando militar iraní amenazó con ataques si esa operación se lleva a cabo. Teherán cerró casi totalmente el paso por el estrecho de Ormuz, clave para el tráfico mundial de hidrocarburos, desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero. En represalia, Washington mantiene un bloqueo naval a los puertos iraníes. Lea también: EE. UU. sanciona empresas por petróleo iraní y eleva la tensión global con el bloqueo en el estrecho de Ormuz Trump anunció el domingo la nueva operación marítima en Ormuz, a la que bautizó como “Proyecto Libertad”, y la describió como un gesto “humanitario” destinado a asistir a los marinos bloqueados en el paso marítimo, quienes podrían estar quedándose sin alimentos y otros suministros esenciales. A partir del lunes por la mañana, hora local, la Marina estadounidense escoltará a través del estrecho de Ormuz a barcos de países “que no tienen nada que ver con el conflicto en Oriente Medio”, indicó Trump. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) señaló en X que sus fuerzas comenzarán a apoyar el lunes esta operación con destructores equipados con lanzamisiles guiados, más de 100 aeronaves y 15.000 militares. Irán respondió con amenazas a las fuerzas estadounidenses. “Advertimos que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente las agresivas fuerzas militares estadounidenses, será objeto de ataques si pretende acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz”, declaró el lunes el general Alí Abdollahi, jefe del mando central del ejército iraní.

El presidente de la comisión del Parlamento iraní encargada de seguridad nacional, Ebrahim Azizi, dijo por su parte que cualquier “interferencia” de Estados Unidos en Ormuz sería una violación del alto el fuego, en vigor desde el 8 de abril. Según la empresa especializada en seguimiento marítimo AXSMarine, hasta el 29 de abril había 913 buques comerciales de todo tipo en el Golfo. “Muchos de estos barcos sufren escasez de alimentos y de todo lo necesario para que las tripulaciones puedan permanecer a bordo en condiciones adecuadas”, subrayó Trump.

¿Cómo avanza la relación entre Estados Unidos e Irán?

La situación entre Irán y Estados Unidos sigue estancada desde la entrada en vigor de la tregua del 8 de abril, tras casi 40 días de ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y de represalias iraníes contra las monarquías del Golfo aliadas de Washington. Islamabad acogió una ronda de conversaciones el 11 de abril que concluyó sin acuerdo debido a que las posiciones siguen muy alejadas en cuanto al estrecho de Ormuz –donde Irán tiene la pretensión de cobrar gravámenes por el paso de buques–, y el programa nuclear de la república islámica. Irán instó el lunes a Estados Unidos a “adoptar un enfoque razonable” y a abandonar sus “exigencias excesivas”, tras haber recibido una respuesta de Washington a su nueva propuesta en el marco de las negociaciones de paz entre ambos países. “En esta etapa, nuestra prioridad es poner fin a la guerra”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai. “No podemos ignorar las lecciones del pasado. Hemos negociado en dos ocasiones sobre los aspectos nucleares y, al mismo tiempo, hemos sido atacados por Estados Unidos”, agregó el portavoz en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.