¡Pilas!, las olas de calor incrementan un 12% el riesgo cardiovascular e infartos

Por Europa Press

El cardiólogo del Hospital Universitario Quironsalud Pozuelo, el doctor Rodrigo Ortega, alertó que las olas de calor como las que se experimentan estas semanas, especialmente en Europa, “incrementan un 12 por ciento el riesgo cardiovascular”, lo que “eleva el riesgo de infarto e ictus”.

“Cuando nos exponemos a temperaturas elevadas el cuerpo pone en marcha su sistema de refrigeración cuyo motor es el corazón”, ha señalado al respecto, al tiempo que ha indicado que, por ello, aumenta la frecuencia cardiaca. “En primer lugar, los vasos sanguíneos se dilatan con el calor”, ha señalado, para añadir que “es similar a un sistema de tuberías que aumentan su diámetro y el sistema pierde presión”.

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Al hilo, Ortega ha expuesto que “para compensar esta pérdida, el corazón aumenta la frecuencia cardiaca”, a lo que “se suma la pérdida de líquido por el sudor que debe compensar el corazón”. Ante todo ello, “las personas más mayores son con las que hay que tener más precaución”, ha asegurado, y es que “los problemas de salud asociados a las altas temperaturas los padecen sobre todo los mayores de 70 años”, de igual modo que “las personas con patologías predisponentes”.