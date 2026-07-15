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¡Pilas!, las olas de calor incrementan un 12% el riesgo cardiovascular e infartos

Así lo afirman especialistas ante las altas temperaturas que se vienen dando en diversas partes del mundo. ¿Qué hacer?

  • Por estos días en Medellín también se han sentido las altas temperaturas. FOTO Manuel Saldarriaga
    Por estos días en Medellín también se han sentido las altas temperaturas. FOTO Manuel Saldarriaga
Europa Press
hace 1 hora
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Por Europa Press

El cardiólogo del Hospital Universitario Quironsalud Pozuelo, el doctor Rodrigo Ortega, alertó que las olas de calor como las que se experimentan estas semanas, especialmente en Europa, “incrementan un 12 por ciento el riesgo cardiovascular”, lo que “eleva el riesgo de infarto e ictus”.

“Cuando nos exponemos a temperaturas elevadas el cuerpo pone en marcha su sistema de refrigeración cuyo motor es el corazón”, ha señalado al respecto, al tiempo que ha indicado que, por ello, aumenta la frecuencia cardiaca. “En primer lugar, los vasos sanguíneos se dilatan con el calor”, ha señalado, para añadir que “es similar a un sistema de tuberías que aumentan su diámetro y el sistema pierde presión”.

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Al hilo, Ortega ha expuesto que “para compensar esta pérdida, el corazón aumenta la frecuencia cardiaca”, a lo que “se suma la pérdida de líquido por el sudor que debe compensar el corazón”. Ante todo ello, “las personas más mayores son con las que hay que tener más precaución”, ha asegurado, y es que “los problemas de salud asociados a las altas temperaturas los padecen sobre todo los mayores de 70 años”, de igual modo que “las personas con patologías predisponentes”.

“La edad no solo suma años, sino que también reduce la capacidad de termorregulación”, ha destacado en este sentido, añadiendo a los hipertensos a los colectivos vulnerables. Estos “han de medirse la tensión arterial diariamente, porque un tratamiento que puede controlar perfectamente su nivel de presión arterial en febrero puede no hacerlo en agosto y generarle hipotensión”, ha explicado.

Por otra parte, ha advertido de que las primeras olas de calor son las más peligrosas debido a que aún no se ha producido aclimatación. “Según padecemos exposiciones más prolongadas al calor, realizamos pequeñas adaptaciones que nos permiten amortiguar los efectos indeseados del calor”, ha subrayado.

Recomendaciones ante las olas de calor y las altas temperaturas

El especialista cuenta que ante epocas así es importante “estar al corriente” de la previsión meteorológica y evitar los esfuerzos y el ejercicio en las horas centrales del día. “Escoger ropa ligera, transpirable, y no olvidar la protección solar” son otras de las medidas propuestas, así como llevar a cabo una correcta hidratación, sobre todo si existe sudoración abundante.

Junto a ello, este especialista ha incidido en la importancia de mantener la adherencia a los tratamientos farmacológicos y conservar los hábitos saludables que se practican durante el resto del año. El mayor consumo de alcohol “no debe convertirse en la norma”, concluyó.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué el calor aumenta el riesgo de infarto e ictus?
Las altas temperaturas obligan al corazón a trabajar más para regular la temperatura corporal. El calor dilata los vasos sanguíneos, aumenta la frecuencia cardíaca y la pérdida de líquidos por el sudor, lo que incrementa el esfuerzo del sistema cardiovascular y eleva el riesgo de infarto e ictus.
¿Quiénes tienen mayor riesgo de sufrir problemas cardiovasculares durante una ola de calor?
Las personas mayores de 70 años y quienes padecen enfermedades cardiovasculares o patologías predisponentes son los grupos más vulnerables, ya que su capacidad para regular la temperatura corporal es menor.
¿Qué deben hacer las personas con hipertensión durante una ola de calor?
Deben controlar su tensión arterial diariamente y mantener el seguimiento de su tratamiento médico. Según el especialista, un tratamiento que funciona en invierno puede favorecer episodios de hipotensión durante el verano.

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