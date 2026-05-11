Tragedia en Cauca: estalló casa que terroristas usaban para guardar explosivos; hay un muerto y varios heridos

Una persona muerta y varias con lesiones de consideración es el saldo preliminar de una explosión ocurrida en una vivienda que las disidencias de las Farc utilizaban para almacenar explosivos, en el departamento del Cauca.

La conflagración ocurrió en la mañana de este lunes, en la vereda La Hacienda, ubicada en el municipio de El Tambo.

El coronel Jesús María Garzón, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N°4 del Ejército, señaló que, de acuerdo con información suministrada por la comunidad y algunos desertores de la organización criminal, la citada casa era usada por el frente Carlos Patiño, adscrito al Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las Farc que comanda Néstor Gregorio Vera Fernández (“Iván Mordisco”).