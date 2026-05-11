Mundial de Fútbol impulsará consumo y empleo en Colombia: cada partido movería $60.000 millones

El Mundial de Fútbol 2026 no solo genera expectativa deportiva en Colombia. También se traduce en un impulso económico que impacta el consumo, el empleo y la actividad comercial en diferentes sectores del país.

Así lo señala el informe “Cuando juega la Selección, se mueve la economía: el efecto del Mundial en Colombia”, elaborado por Solunion Colombia, compañía especializada en seguros de crédito, cumplimiento y gestión del riesgo comercial. De acuerdo con el análisis, el torneo de 2026 podría reactivar un ciclo de crecimiento económico asociado al alto consumo y a la confianza de los hogares, un comportamiento que ya se evidenció en 2014, cuando la economía colombiana creció 4,6% en medio del ambiente mundialista. La firma estima que cada partido de la selección colombiana podría movilizar alrededor de $60.000 millones, especialmente por el incremento en el gasto de los hogares en alimentos, bebidas, tecnología y entretenimiento.

Los sectores más beneficiados

El estudio indica que los sectores de gastronomía y comercio son algunos de los principales ganadores durante los días de competencia. En jornadas de partido, las ventas podrían aumentar hasta 60%, impulsadas por reuniones sociales, consumo en establecimientos y compras relacionadas con el evento deportivo.

El efecto también llega al empleo. Bares, restaurantes, comercios y operadores logísticos suelen reforzar sus equipos para atender la mayor demanda generada durante la temporada mundialista. Además, cerca de 450.000 tiendas de barrio tendrían una oportunidad para incrementar sus ingresos, con aumentos cercanos al 30% en ventas durante los encuentros de la selección. Aunque el Mundial genera un impulso económico temporal, el incremento en la demanda también implica mayores retos para las empresas, especialmente en materia de crédito y liquidez. Según Solunion Colombia, en estos periodos las compañías suelen ampliar sus operaciones y otorgar más crédito comercial para responder al aumento del consumo, elevando la exposición financiera en lapsos cortos. A esto se suma el contexto macroeconómico previsto para 2026. Las proyecciones apuntan a un crecimiento económico cercano al 2,2%, mientras que la inflación se mantendría entre 5% y 6,4%, todavía por encima del rango objetivo.

En ese escenario, el auge del consumo durante el Mundial podría superponerse temporalmente a condiciones financieras restrictivas, generando presiones sobre la liquidez una vez termine el torneo.

El reto será sostener el crecimiento después del Mundial

El informe advierte que el desafío para las empresas no será únicamente aprovechar el pico de ventas durante la competencia, sino mantener la estabilidad financiera y la calidad de la cartera en la etapa posterior. La importancia económica de estos eventos quedó reflejada en 2022, cuando la ausencia de Colombia en el Mundial significó que cerca de $3 billones dejaran de circular en la economía nacional, afectando directamente a sectores dependientes de los ciclos de consumo asociados al fútbol.