¿Aún no sabe dónde hospedarse para el Mundial 2026? Esta ciudad de EE. UU. gana favoritismo por lo económico

Mientras ciudades como Nueva York y Los Ángeles enfrentan críticas por los altos costos asociados al Mundial de 2026, Filadelfia busca posicionarse como la alternativa más accesible para los aficionados que viajarán a Estados Unidos durante la próxima Copa del Mundo.

Con transporte público económico, opciones de alojamiento más moderadas y una amplia oferta gastronómica, la ciudad estadounidense quiere aprovechar su identidad obrera y trabajadora para atraer a miles de hinchas nacionales e internacionales que buscan vivir el torneo sin gastar cifras exorbitantes.

La discusión sobre los costos del Mundial ha tomado fuerza en las últimas semanas, especialmente después de que la compañía de transporte de Nueva Jersey anunciara un incremento significativo en las tarifas del tren hacia el MetLife Stadium, escenario de la final del torneo. Algunos trayectos podrían costar hasta 105 dólares, generando críticas entre los seguidores del fútbol.