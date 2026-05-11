Ejército logró comunicación con los 66 militares incomunicados en Guaviare

El Ejército Nacional informó que logró restablecer la comunicación con las tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 24 que permanecían incomunicadas desde la noche del pasado viernes en zona rural de El Retorno, Guaviare.

De acuerdo con la Vigésima Segunda Brigada de Selva, la pérdida de contacto se habría producido por fallas en la red interna de comunicaciones asociadas a las condiciones meteorológicas en la zona selvática.

Tras varias horas de incertidumbre, la institución activó protocolos de búsqueda y desplegó capacidades para recuperar la comunicación radial con los uniformados, lo que finalmente fue conseguido en las últimas horas.

El Ejército también reiteró que en el área no se registraron combates recientes con grupos armados ilegales y aseguró que las operaciones militares en el departamento del Guaviare continúan en desarrollo.