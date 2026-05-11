Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Ejército logró comunicación con los 66 militares incomunicados en Guaviare

Según la institución, las fallas habrían sido provocadas por las condiciones climáticas en el área.

  • Los soldados están incomunicados desde la noche del pasado viernes en zona rural de El Retorno, Guaviare. Foto: Colprensa
    Los soldados están incomunicados desde la noche del pasado viernes en zona rural de El Retorno, Guaviare. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El Ejército Nacional informó que logró restablecer la comunicación con las tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 24 que permanecían incomunicadas desde la noche del pasado viernes en zona rural de El Retorno, Guaviare.

De acuerdo con la Vigésima Segunda Brigada de Selva, la pérdida de contacto se habría producido por fallas en la red interna de comunicaciones asociadas a las condiciones meteorológicas en la zona selvática.

Tras varias horas de incertidumbre, la institución activó protocolos de búsqueda y desplegó capacidades para recuperar la comunicación radial con los uniformados, lo que finalmente fue conseguido en las últimas horas.

El Ejército también reiteró que en el área no se registraron combates recientes con grupos armados ilegales y aseguró que las operaciones militares en el departamento del Guaviare continúan en desarrollo.

Temas recomendados

Conflicto armado
Soldados
Colombia
Gustavo Petro
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos