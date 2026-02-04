“No hay previstas operaciones del ICE en el Super Bowl”: el anuncio de la NFL para la final del fútbol americano más latina

El año pasado, cuando Bad Bunny terminó su treintena de shows en su residencia en Puerto Rico y anunció su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour sorprendió a sus seguidores al dejar por fuera de esa correría a Estados Unidos, uno de los mercados más importantes no solo para los cantantes latinos, si no para cualquier artista que quiera abrirse espacio en la música.
La razón, dijo, era que no quería que los agentes del Servicio de Control de Aduanas e Inmigración (ICE) aprovecharan sus espectáculos para realizar operativos a la afueras de las arenas para llevarse a los seguidores –mayoría latinos– que llegaran a los conciertos.