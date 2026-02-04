Llegada de James a la MLS: todos los detalles de cómo le pagarían

La llegada de James Rodríguez al Minnesota United es casi un hecho. El futbolista colombiano, de 34 años, estaría a pocas horas de ser oficializado como refuerzo de ese equipo para la MLS 2026. El capitán de la Selección Colombia ya habría viajado a territorio norteamericano para unirse al club donde buscará encontrar ritmo de cara al Mundial que se disputará entre junio y julio de este año. “El 10” se demoró casi tres meses para encontrar equipo. En noviembre de 2025 terminó contrato con León de México. La última vez que sumó minutos fue el 18 de noviembre pasado, en la victoria 3-0 de la Selección Colombia ante Australia. Ese día marcó, de penalti, en el estadio de los Mets de Nueva York.

¿Cómo se definió el contrato de James Rodríguez con Minessota United?

En pocos días podría volverlo a hacer en Minessota, una ciudad de la costa Oeste de Estados Unidos que queda a dos horas y media en avión de Nueva York. Rodríguez tenía unas pretensiones económicas altas y, por eso, no había llegado a un acuerdo con otros clubes. El futbolista colombiano ganaba 5 millones de dólares por año en México y, se decía, que el contrato que buscaba para esta temporada debía ser parecido. Además, James hacía peticiones como tener un chofer, chef privado, una casa equipada con un gimnasio, entre otras cosas que no cualquier club podía darle. En Estados Unidos, una de las economías más grandes del mundo y de las que más dinero invierte y genera por la industria deportiva, tienen cómo cumplir con lo que pedía.

No obstante, la MLS tiene una norma que limita el tope salarial que pueden pagar los clubes cada año. Para el 2026, la cifra quedó entre 5.5 y 5.9 millones de dólares por equipo, un poco más de la pretensión salarial del futbolista colombiano. Sin embargo, en el torneo estadounidense se permite que tres futbolistas, los más representativos, tengan el cupo de “jugador franquicia”, es decir la gran figura, la cara visible del elenco tanto en lo deportivo, como en lo comercial.

Esos futbolistas pueden recibir un salario que supere el promedio de la plantilla. Pasa en Inter Miami con Lionel Messi, por ejemplo, que recibe 12 millones de dólares cada año solo por cumplir con sus compromisos deportivos. Sin embargo, James Rodríguez no es jugador franquicia de su club, sino que llegará a ser “uno más”. ¿Entonces cómo le pagarán el salario sin romper las normas salariales? El abogado Marcelo Bee Sellares, experto en derecho deportivo, contó que el contrato de Rodríguez se hará bajo la figura de Convenio Colectivo, que permite a los equipos utilizar mecanismos financieros diferentes al de jugador franquicia para pagar buenos contratos.

El caso de James, quien se dice firmaría por seis meses –aunque la MLS solo permite que sus equipos hagan acuerdos por un año y eso estaría retrasando el proceso–, se resolvería acudiendo a dos mecanismos: el fondo de asignación general (GAM) y el fondo de asignación específica (TAM), métodos de financiación que permite a los equipos a reducir el impacto salarial de futbolistas como Rodríguez sin poner en riesgo sus finanzas y sin pasar por encima de los topes impuestos por la Liga. El TAM permite que futbolistas como el colombiano, sin ser jugador franquicia, reciba un salario más alto que el de sus compañeros de plantilla. El GAM, por su parte, permite sacar dinero del fondo para completar lo que se pactó con el jugador y se pueden obtener por medio de objetivos cumplidos en las competencias.