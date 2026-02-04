Se entregó en Pereira la mujer señalada de quemar a su esposo en La Milagrosa, Medellín

La mujer que le habría prendido fuego a su vivienda en La Milagrosa, Medellín, provocándole la muerte a su esposo, se entregó ante las autoridades en Pereira, Risaralda. La mujer se habría presentado en una estación de Policía de esa ciudad y los uniformados la trasladaron a un centro asistencial debido a las lesiones sufridas desde el pasado fin de semana, cuando ocurrió la conflagración.
Laura María Rave Sánchez, la mujer señalada de cometer estos hechos, actualmente se recupera en el Hospital San Jorge, de la capital de Risaralda, donde se encuentra bajo custodia policial mientras se define cómo se le van a realizar las audiencias para responder por el asesinato de su compañero sentimental, Alexis Ospina Piedrahita, de 27 años.