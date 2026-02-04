Roy Barreras intenta capitalizar que Cepeda no irá a la consulta, pero le dicen que “no representa al progresismo”

Este martes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió que Iván Cepeda no puede participar en la consulta del 8 de marzo. La determinación se dio después de una discusión jurídica que incluyó cambios de voto a última hora y la designación de conjueces para que la votación tuviera lugar. Ante esto hay diferentes escenarios, cada uno con posibles ganadores y perdedores. Ya hay quienes buscan pescar en río revuelto, como Roy Barreras, y quienes rechazan a este último, como el exgobernador Camilo Romero.
