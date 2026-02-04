CNE determina que Iván Cepeda no podrá participar en consulta de izquierda: “Voy a primera vuelta”, anuncia el candidato

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el voto de conjueces, negó este miércoles la ponencia que buscaba habilitar a Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida. Con una votación de seis a favor y cuatro en contra, por mayoría fue negada la participación del también senador del Pacto Histórico, quien se encontraba en un lío jurídico alrededor de su participación en la consulta del pasado 26 de octubre. En contexto: Caso Iván Cepeda: ¿Está inhabilitado para participar en la consulta de marzo? Quienes votaron en contra de dejar por fuera a Cepeda de las consultas fueron los magistrados Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Álvaro Echeverry; todos cercanos al petrismo. En esta posición también se plantó el conjuez Alberto Ríos. Según Ríos, Cepeda no incurrió en doble militancia debido a que los partidos que participaron en la consulta de octubre fueron fusionados en un partido único: el Pacto Histórico. En la audiencia pública sobre la decisión aseguró: “la participación de un candidato en dos consultas, no es una cuestión que vaya contra la constitución y la ley”. Y añadió: “La prohibición legal corresponde cuando un precandidato desconoce su resultado y pretende inscribirse como candidato en una organización distinta”.

Por otro lado, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortiz, Álvaro Hernán Prada, Cristian Quiroz y el conjuez Hollman Ibáñez votaron para excluir a Cepeda de la consulta. El voto de este último fue crucial para la votación, puesto que completó el número necesario para tener un veredicto. Según Ibáñez: “Existen tres clases de consultas que pueden adelantar los partidos y movimientos políticos, estas son, la de carácter popular, la interpartidistas y la interna (...) Independiente de la clase de consulta que se adelante, quien participe en alguna de ellas no podrá inscribirse como candidato por otra organización política en el mismo proceso electoral”. Antes de retirarse de la audiencia pública, el conjuez aseguró que el Pacto Histórico debió haber hecho su consulta de forma interna, no por voto popular, si quería participar en las consultas de marzo. Lea más: Nuevos líos y dudas sobre empresas “fantasma” y sin ingresos que donaron plata a Cepeda y Corcho

¿Qué dijo Cepeda?

Tras conocerse la decisión de los magistrados y conjueces, Cepeda publicó un video en que señaló que la decisión del CNE violó los derechos de los ciudadanos que votaron por él en octubre, y que eso configuraría un hecho sin precedentes. ”Desde que a mediados del año anterior emprendimos la creación de nuestra colectividad se ha desatado una cadena de maniobras de asedio jurídico, político y mediático que buscan frustrar nuestro proyecto y nuestra candidatura a la Presidencia de la República. Ese asedio forma parte de un plan de persecución más amplio que también incluye ataques contra el Gobierno, contra sus logros y contra la figura del presidente Gustavo Petro Urrego”, aseguró. Lea aquí: Daniel Quintero no podrá recoger firmas: Registraduría confirma que inscripción en la consulta lo inhabilita Para el candidato, excluirlo de los comicios de marzo también violaría sus derechos políticos y los de su partido. En esa línea, anunció que irá directamente a primera vuelta “ante la arbitraria decisión del Consejo Nacional Electoral que viola los derechos del Pacto Histórico y de millones de ciudadanas y ciudadanos”.

Y agregó: ”Nos retiramos de la consulta del 8 de marzo. Yo me inscribiré en los próximos días para la primera vuelta y allí derrotaremos a nuestros adversarios, a quienes les decimos que entendemos sus miedos”, dijo, asegurando, sin pruebas, que la decisión no sería jurídica (como justificó el CNE) sino política. Sus declaraciones siguen la línea planteada desde antes del pronunciamiento del CNE. Hace apenas un día, en la Plaza de Lourdes en Bogotá, Cepeda aseguró cuál sería su actuar en caso de ser excluido de las consultas de marzo.

En esa línea, Cepeda dijo ser “un dirigente político muy curtido en estas lides”, por lo que sostuvo que “sin altisonancias, sin gritos ni estridencias” estaría dispuesto –en caso de que no pueda participar en la consulta–, a “ir directamente a primera vuelta y los vamos a vencer. Como también lograremos que nuestras candidaturas a Senado y Cámara se abran paso”. Además, instó a la ciudadanía a la movilización, buscando que se expliquen “nuestras tesis, los logros de nuestro gobierno y por qué es necesario que continúe la transformación social. Así que sin ningún tipo de amedrentamiento o temor vamos por la victoria”.

Presidente Petro critica la decisión del CNE

El presidente Gustavo Petro también se pronunció acerca de la decisión del CNE. En su cuenta de X, el mandatario calificó la medida como “un golpe electoral”, manteniéndose en la misma línea discursiva de Cepeda sobre un supuesto saboteo. “Simplemente que el CNE no permita inscribir las listas del Pacto Histórico, siendo fundamentales para constituir las mayorías de la Cámara de Representantes es un golpe a profundidad contra la constitución y la democracia”, aseguró.

