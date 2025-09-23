Sobrevuelos de drones en aeropuertos de Dinamarca y Noruega suben la tensión entre la OTAN y Rusia

La primera ministra de Dinamarca denunció el sobrevuelo de drones, que provocó el cierre temporal del aeropuerto de Copenhague, como el “ataque más grave contra una infraestructura crítica” en el país.
La terminal aérea de la capital danesa y la de Oslo, en Noruega, cerraron durante varias horas en la noche del lunes al amanecer del martes por la aparición de drones en sus alrededores, lo que causó el desvío o cancelación de decenas de vuelos.
La dirigente danesa Mette Frederiksen lo vinculó a las recientes incursiones de drones y aviones rusos en los espacios aéreos de otros países de la OTAN o a los ciberataques contra importantes aeropuertos europeos del fin de semana.