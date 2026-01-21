“Si no estás en la mesa, estás en el menú”: Carney removió Davos

En una intervención que ya se perfila como el epitafio de la globalización tradicional, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, enterró ayer en Davos el concepto del “orden internacional basado en reglas”. Con una crudeza inusual para un líder del G7, Carney diagnosticó que el mundo no atraviesa un bache, sino una “interrupción histórica” donde la economía se ha transformado en un campo de batalla.
“Llamen al sistema lo que es: un periodo en que los más poderosos persiguen sus intereses usando la integración económica como un arma de coacción”, sentenció Carney. Sus palabras, impregnadas de una filosofía de resistencia, fueron un llamado directo a las potencias medias —naciones como Colombia, Australia o México— a abandonar la pasividad.