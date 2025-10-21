Una de las joyas robadas en el Museo del Louvre de París tenía 32 esmeraldas colombianas

Después del polémico robo de las joyas “de la Corona” en Francia, se conoció que el collar de esmeraldas robado en el Museo del Louvre de París, tenía 32 esmeraldas colombianas, extraídas del municipio de Muzo, Boyacá.
La joya, que Napoleón Bonaparte regaló a su esposa, la emperatriz María Luisa de Austria, en 1810, formaba parte del Tesoro Imperial francés expuesto en la Galería Apolo del museo.
En contexto: Robo en el Louvre en París: ladrones se llevan joyas de “valor inestimable” en solo siete minutos
Este histórico collar es una de las nueve piezas del siglo XIX que fueron robadas el pasado 19 de octubre. Desde entonces, buscan a los autores de este rápido atraco de ocho minutos de duración, que dio la vuelta al mundo.
El valor de dichas joyas fue estimado en 88 millones de euros, según el fiscal de París.