¡Confirmado! Lionel Messi jugará en el Atanasio en enero: acá todos los detalles

El fútbol colombiano se prepara para recibir un evento de talla mundial. Este martes, 9 de diciembre, se realizará el lanzamiento oficial del partido amistoso que disputarán Atlético Nacional y el Inter Miami, que tendrá lugar en el estadio Atanasio Girardot a finales de enero.
La presentación formal del encuentro, bautizado ambiciosamente como “El partido de la historia”, se llevará a cabo mediante una rueda de prensa programada para las 10:00 a.m. (hora local) en este mismo escenario. La expectativa es máxima, no solo por el anuncio de los detalles logísticos, sino por los ilustres invitados que presidirán el evento.