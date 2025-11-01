Robo de joyas en el Louvre: dos detenidos imputados y tres liberados

Dos de las cinco personas detenidas esta semana por el robo en el museo del Louvre fueron imputadas este sábado, y una de ellas encarcelada, mientras que otras tres fueron liberadas, informaron a AFP fuentes cercanas a la investigación.
Hace dos semanas, un comando de cuatro hombres accedió a plena luz del día al museo parisino y en cuestión de minutos hurtó joyas de la corona francesa de un valor estimado de 102 millones de dólares.
