José Manuel Restrepo ya se reunió con Marco Rubio en Washington, ¿de qué hablaron?

Por instrucción del presidente electo Abelardo de la Espriella, una delegación de su gobierno se reunió este miércoles con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en uno de los encuentros más importantes de la gira de “La Patria Milagro” en Washington.
Al encuentro asistieron los ministros designados de Defensa, Relaciones Exteriores y Comercio, Industria y Turismo, quienes agradecieron el respaldo de Estados Unidos al proceso de transición y al inicio de una nueva etapa en la relación bilateral entre los dos países.
Durante la reunión, desde el lado de Colombia se reiteró el interés del país en hacer parte del Escudo de las Américas y fortalecer la cooperación en seguridad, la erradicación de cultivos ilícitos, la recuperación del orden y el fortalecimiento de las Fuerzas Militares, “siempre con absoluto respeto por la soberanía nacional”.