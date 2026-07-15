“En política hoy soy un cadáver”: Benedetti niega lobby en el Congreso para impedir posesión en guarnición militar

La respuesta llegó después de que la periodista Camila Zuluaga asegurara que, según distintas fuentes, Benedetti estaría adelantando gestiones para consolidar apoyos en el Congreso y evitar que prospere la intención del presidente electo de posesionarse por fuera del Legislativo.

Lo dice él, que conoce como pocos los movimientos más internos de la política. El mismo que durante años fue protagonista de algunas de las negociaciones más importantes del Congreso y que hizo de la construcción de mayorías una de sus principales fortalezas. Hoy, sin embargo, asegura que atraviesa el epílogo de su carrera política y que su única preocupación es preparar la salida del Ministerio del Interior.

Armando Benedetti ahora dice que es un “cadáver político”. Lo hace para desmarcarse de las versiones que lo señalan de estar moviendo fuerzas en el Congreso con el propósito de impedir que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, se posesione en una guarnición militar y no en el Capitolio.

”El ministro del Interior, Armando Benedetti, está adelantando gestiones para consolidar apoyos y que, al menos, se impida que prospere el propósito del presidente electo Abelardo de la Espriella de posesionarse fuera del Congreso, en una guarnición militar. Eso es en lo que anda el ministro del Interior”, afirmó la periodista.

La versión, como era de esperarse, no le cayó bien a Benedetti, que se defendió apelando a un supuesto desgaste de su carrera política.

”Estoy en el epílogo del Ministerio del Interior. No me sé ni los nombres de todos los congresistas del Pacto Histórico, mucho menos los de otras bancadas. No tengo relación ahora mismo y desde hace unas semanas con ningún congresista. Desde antes de la primera vuelta no volví a aparecer. No tengo la fuerza ni el poder ni las ganas para poder mover un ápice de las fuerzas políticas del Congreso, que hoy son ajenas a mí en todo”, dice.

Según Benedetti, “en estos días lo único que estoy tramitando es mi retiro. En política hoy soy un cadáver, ni opino.”

Sin embargo, hay quienes desconfían de esa versión, sobre todo por la capacidad estratégica que lo ha mantenido vigente. Benedetti es de los pocos escuderos que le quedan a Petro en Palacio y el jefe de Estado lo ha defendido a capa y espada en múltiples polémicas.

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Primero, se desempeñó como embajador de Colombia en Venezuela entre agosto de 2022 y julio de 2023; luego fue designado posteriormente como representante ante la FAO en Roma, cargo que ocupó de febrero a noviembre de 2024 y que tuvieron que reabrir para él, pues estaba vacante desde hace 20 años.

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A su regreso, Benedetti retomó su lugar en el círculo de confianza del presidente, primero como asesor en asuntos legislativos y luego como jefe de gabinete de la Presidencia en febrero de 2025. Poco después, en marzo de ese mismo año, asumió el cargo de Ministro del Interior, consolidando así su poder.