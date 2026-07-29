Abelardo de la Espriella designó a María Carolina Restrepo como directora del ICBF

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el presidente electo Abelardo De la Espriella informó que María Carolina Restrepo Cañavera asumirá la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
El mandatario destacó que la funcionaria cuenta con más de 30 años de experiencia en procesos jurídicos, financieros y corporativos, y afirmó que su gestión estará orientada a fortalecer la entidad mediante una política de“cero tolerancia con la corrupción”.
Entérese: De la Espriella designó a Carolina Bazurdo como secretaria privada de Presidencia; esta será su función