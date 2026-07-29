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Video | Así reaccionaron los Comandos Jungla al atentado contra el comandante de la Policía en Norte de Santander: hubo dos heridos

El atentado ocurrió en el sector El Banano, sobre la vía que comunica a El Zulia con Sardinata. Las autoridades investigan a los responsables.

  • La patrulla de tránsito fue atacada con fusiles y explosivos mientras hacía parte del esquema de seguridad del comandante de la Policía de Norte de Santander. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA.
    La patrulla de tránsito fue atacada con fusiles y explosivos mientras hacía parte del esquema de seguridad del comandante de la Policía de Norte de Santander. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA.
El Colombiano
El Colombiano
29 de julio de 2026
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Un nuevo hecho violento contra la Fuerza Pública se registró en Norte de Santander. Dos uniformados de la Policía resultaron heridos luego de que una patrulla de tránsito fuera blanco de un ataque con armas de largo alcance y explosivos mientras se desplazaba por la carretera que conecta a los municipios de El Zulia y Sardinata.

El atentado ocurrió en el sector conocido como El Banano y afectó al grupo de avanzada encargado de la seguridad del comandante de la Policía de Norte de Santander, coronel Jorge Andrés Bernal Granada, quien hacía parte de la caravana que transitaba por ese corredor.

Los dos policías lesionados fueron trasladados para recibir atención médica.

Entre tanto, las autoridades pusieron en marcha un operativo con el apoyo del Comando Jungla del Ejército en la zona con el fin de asegurar la vía y avanzar en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

Este no es el único ataque a coroneles que ha ocurrido esta semana. En la tarde del martes 28 de julio, el mayor José Luis Vargas, comandante de la Estación de Policía de Puerto Santander, y su conductor fueron blanco de un atentado mientras se desplazaban en una camioneta oficial por el sector de Puerto Lleras.

Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que atribuya el ataque a un grupo armado en particular. No obstante, el hecho se presentó en un corredor donde operan estructuras ilegales como el ELN y las disidencias de las Farc, organizaciones que disputan el control de distintas zonas del departamento.

La carretera entre El Zulia y Sardinata ha sido escenario recurrente de acciones armadas por la presencia de estos grupos, que utilizan las rutas rurales para sus desplazamientos y actividades ilícitas.

Con este episodio, ya son cuatro los ataques dirigidos contra integrantes de la Fuerza Pública registrados en Norte de Santander durante los últimos cinco días, una situación que mantiene en máxima alerta a las autoridades civiles y militares.

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Bloque de preguntas y respuestas.

¿Qué pasó en el ataque contra la Policía en Norte de Santander?
Dos policías resultaron heridos tras un ataque con armas de largo alcance y explosivos contra una patrulla de tránsito en la vía entre El Zulia y Sardinata. Las autoridades iniciaron operativos para asegurar el corredor e investigar lo ocurrido.
¿Dónde ocurrió el atentado contra la Policía en Norte de Santander?
El ataque se registró en el sector conocido como El Banano, sobre la carretera que conecta los municipios de El Zulia y Sardinata, un corredor con presencia de grupos armados ilegales.

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