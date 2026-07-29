Video | Así reaccionaron los Comandos Jungla al atentado contra el comandante de la Policía en Norte de Santander: hubo dos heridos

Un nuevo hecho violento contra la Fuerza Pública se registró en Norte de Santander. Dos uniformados de la Policía resultaron heridos luego de que una patrulla de tránsito fuera blanco de un ataque con armas de largo alcance y explosivos mientras se desplazaba por la carretera que conecta a los municipios de El Zulia y Sardinata.
El atentado ocurrió en el sector conocido como El Banano y afectó al grupo de avanzada encargado de la seguridad del comandante de la Policía de Norte de Santander, coronel Jorge Andrés Bernal Granada, quien hacía parte de la caravana que transitaba por ese corredor.