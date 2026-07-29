Así es el blindaje de Cali para garantizar seguridad para la posesión de De la Espriella

Las autoridades del Valle del Cauca ultiman los preparativos para la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella —cuya realización en Cali ya fue aprobada por la Cámara de Representantes y está pendiente del Senado—, prevista para la próxima semana.
Tras un consejo de seguridad, la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali y la Fuerza Pública definieron un plan para reforzar la seguridad en la capital vallecaucana y en municipios vecinos como Palmira, Jamundí y Yumbo, ante posibles amenazas de orden público.
En entrevista con Blu Radio, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, explicó que el objetivo es “blindar a Cali” con un amplio dispositivo de seguridad que incluye restricciones al espacio aéreo, controles de ingreso a la ciudad y un esquema especial para proteger a las delegaciones nacionales e internacionales que asistirán al acto.