La de Sabaneta compite en el “mundial” de bandas sinfónicas en Países Bajos

El 1 de agosto la Banda Sinfónica de Sabaneta participará en el World Music Contest (WMC), un concurso internacional que cada cuatro años reúne agrupaciones de distintos nacionalidades en Países Bajos. La banda fue invitada a competir en la categoría semiprofesional, una de las cinco modalidades del certamen.

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El director de la banda, Hugo Riaño, le explicó a EL COLOMBIANO que el WMC es uno de los principales escenarios para las bandas sinfónicas del mundo y que el ingreso no se hace mediante inscripción abierta, sino por invitación de la organización, que selecciona a las agrupaciones según su nivel artístico. “La banda sinfónica de Sabaneta ya se había presentado en los concursos nacionales y el siguiente paso era entrar al circuito internacional. Este concurso es el equivalente a un mundial para las bandas”, señaló.

Actualmente, la Banda Sinfónica de Sabaneta está integrada por 70 músicos. Aunque cuenta con profesionales graduados en música, cerca del 70 % de sus integrantes son aficionados que ejercen otras profesiones y oficios. Entre ellos hay ingenieros, arquitectos, médicos, panaderos y estudiantes de música. Sus edades oscilan entre los 20 y los 45 años. Entre el 50 % y el 60 % de los integrantes reside en Sabaneta. El resto proviene de Medellín y otros municipios del área metropolitana.

En el concurso, la agrupación interpretará una obra obligatoria establecida por la organización y un repertorio seleccionado por la banda. Entre las piezas figura un bambuco compuesto especialmente para la agrupación, con el que obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional del Bambuco el año pasado. También interpretará obras del repertorio universal.