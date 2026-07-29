El mar Caspio entra en la guerra: Por qué es una ruta estratégica

Lo que durante años fue una ruta comercial relativamente discreta entre Asia Central, Rusia e Irán ahora se convirtió en un nuevo escenario de confrontación internacional. El mar Caspio, ubicado entre cinco países —Rusia, Irán, Kazajistán, Turkmenistán y Azerbaiyán—, quedó en medio de las tensiones derivadas de la guerra en Ucrania y el conflicto que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel. El episodio que puso nuevamente la atención sobre esta región ocurrió durante el fin de semana, cuando Ucrania aseguró haber realizado ataques de largo alcance contra embarcaciones en el mar Caspio. Según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, las operaciones estuvieron dirigidas contra barcos utilizados para transportar cargamentos militares relacionados con Irán y Rusia, además de un buque de guerra. La información fue revelada inicialmente por CNN. De acuerdo con los servicios de inteligencia ucranianos, los objetivos eran cargueros sometidos a sanciones internacionales que estarían siendo utilizados para trasladar material militar entre Teherán y Moscú. Sin embargo, Irán entregó una versión diferente de los hechos. El gobierno iraní aseguró que el ataque afectó un buque mercante que transportaba hierro y afirmó que la explosión dejó un marinero muerto y otros heridos. Además, convocó al encargado de negocios de Ucrania en Teherán y calificó la acción como “hostil y criminal”.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, aseguró que la operación tendría consecuencias y sostuvo que representaba una violación de la Carta de Naciones Unidas. Por su parte, el canciller Abbas Araghchi pidió una respuesta internacional frente al ataque y afirmó que Irán no ha intervenido en la guerra entre Rusia y Ucrania. Desde Kiev, el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, rechazó esas declaraciones y aseguró que Irán sí ha apoyado militarmente a Rusia desde el inicio de la invasión, especialmente mediante el suministro de drones Shahed y tecnología para su fabricación. Conozca: Rusia ordena la búsqueda internacional del fundador de Telegram por presunta cooperación con el terrorismo El presidente Zelenski también defendió esa posición y afirmó que Irán entregó miles de drones utilizados posteriormente por Rusia contra Ucrania. Mientras tanto, el Kremlin calificó los ataques como una acción “agresiva” y acusó a Kiev de ampliar la zona geográfica del conflicto. Dmitri Peskov, portavoz del gobierno ruso, sostuvo que estas operaciones refuerzan la necesidad de continuar la ofensiva militar contra Ucrania.

¿Por qué el Mar Caspio se ha vuelto una ruta clave entre Moscú y Teherán?

Detrás de la disputa militar existe un factor estratégico: el creciente valor del mar Caspio como corredor comercial y de cooperación entre Rusia e Irán. Según explicó CNN, las restricciones sobre los puertos iraníes del golfo Pérsico y del golfo de Omán aumentaron la importancia del Caspio como una vía alternativa para el comercio y el transporte de mercancías. El analista Bijan Khajehpour, director de Eurasian Nexus Partners, explicó a CNN que esta ruta permite a Irán diversificar sus conexiones comerciales con Rusia, el Cáucaso, Asia Central e incluso Europa del Este.

Por esta zona circulan productos como grano y acero ruso, además de mercancías vinculadas a la cooperación económica entre ambos países. También representa una ruta estratégica para la relación militar entre Moscú y Teherán. Uno de los elementos más relevantes de esta conexión son los drones Shahed, fabricados originalmente en Irán y utilizados por Rusia durante la guerra contra Ucrania. Según CNN, los primeros envíos de estos drones llegaron a territorio ruso precisamente a través del mar Caspio, antes de que Moscú comenzara a producir sus propias versiones bajo licencia. La ruta ya había sido objeto de operaciones ucranianas anteriormente. En agosto del año pasado, un carguero identificado como Port Olya 4 fue destruido mientras, según reportes, transportaba componentes de drones Shahed-136 y municiones iraníes. Lea más: Qué se sabe de Pickaxe Mountain, la instalación nuclear subterránea de Irán que Trump amenaza con atacar Además, en 2024 CNN informó sobre otro buque ruso sospechoso de trasladar misiles balísticos iraníes de corto alcance hacia Rusia. En ese momento, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que existían evaluaciones sobre el uso de embarcaciones del Caspio para transportar armamento iraní destinado al Kremlin.

¿Qué intereses tiene Ucrania en el Mar Caspio?

Los ataques reivindicados por Ucrania reflejan una estrategia para golpear las rutas logísticas que sostienen la capacidad militar rusa. Según CNN, Kiev busca afectar las cadenas de suministro de armas y demostrar sus capacidades de largo alcance, al tiempo que envía un mensaje político sobre la relación entre Irán y Rusia. La ofensiva también ocurre en un momento clave, con Zelenski buscando reforzar sus vínculos con Washington y argumentar que Ucrania enfrenta a los mismos actores que apoyan militarmente a sus adversarios. Para Kiev, Irán se ha convertido en un elemento relevante dentro del esfuerzo bélico ruso, al igual que otros aliados de Moscú como Corea del Norte. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. De esta manera, el mar Caspio, una región históricamente asociada al comercio y los recursos energéticos, pasó a ocupar un lugar central dentro del tablero geopolítico que conecta las guerras de Ucrania y Medio Oriente.

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