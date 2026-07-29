Los 8 “rebeldes” lograron su cometido: Dimayor aceptó revisar la distribución de derechos de televisión para 2027

“En el marco de la Asamblea, los clubes intercambiaron diferentes puntos de vista sobre este modelo, en un ejercicio que hace parte de la autonomía y la gobernanza de la DIMAYOR. Como resultado de la discusión, se acordó que la revisión del esquema de distribución de los ingresos se desarrollará de manera conjunta con los 36 clubes afiliados, una vez concluya el proceso de evaluación de las ofertas presentadas para la asignación de los derechos audiovisuales”, aseguró Dimayor en el comunicado de prensa que emitió con los resultados de la reunión. De acuerdo con lo anterior, entre agosto y el 31 de diciembre, cuando se tendrá que anunciar si renuevan el contrato que tiene Win Sports desde 2012, con el que son dueños de los derechos de transmisión de los partidos de todos los torneos del fútbol colombiano, habrá varias reuniones entre los clubes miembros del ente rector del fútbol para decidir cómo se repartirán los derechos de televisión.

¿Cómo están distribuidos los derechos de televisión actuales?

Desde que Win Sports es el dueño de los derechos de transmisión de televisión, los clubes que compiten en el fútbol colombiano reciben, cada año, 1.2 millones de dólares por parte de la Dimayor como pago por la retransmisión de sus partidos por televisión y plataformas digitales. Eso se hace porque, hace un tiempo, los equipos pelearon por una “democracia” en la repartición del dinero para reducir la brecha entre los “grandes” y los “pequeños”. Sin embargo, desde hace varios años, los clubes que más invierten en futbolistas, que más aficionados llevan a los estadios, entre otras variables, empezaron a decir que no era justo.

Estos clubes argumentaban que no les permitía sostener la competitividad que buscaban. Además, que eso reducía su capacidad para contratar futbolistas de mejor nivel en un mercado de pases cada vez más dominado por los precios altos que, por lo general, solo pueden pagar los equipos brasileños. Entonces empezaron a pedir que se repartieran mejor los ingresos. Decían que, por ejemplo, en Perú, una liga que en teoría tiene menos competitividad en comparación con la colombiana, la repartición del dinero por derechos de televisión se hace con el sistema 70-30: la mayor proporción de lo que ingresa se reparte en proporciones iguales para todos los clubes y el restante, en mayor cantidad, a los clubes grandes.

De acuerdo con los datos que se conocen, para el 2026 los clubes que más dinero recibieron en Perú por derechos de transmisión de sus partidos son Universitario de Deportes y Alianza Lima, clubes que pelean el título local y que, además, compiten en torneos como la Copa Libertadores y la Sudamericana. Se estima que los ingresos de ambos equipos para esta temporada oscilaron entre 6 y 8 millones de dólares por los derechos de sus partidos. Eso es mucho más de lo que reciben clubes colombianos como Atlético Nacional o Deportes Tolima, que suelen pelear los títulos locales y jugar en torneos internacionales.