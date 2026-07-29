Los 8 “rebeldes” lograron su cometido: Dimayor aceptó revisar la distribución de derechos de televisión para 2027

Los 8 equipos “históricos” del fútbol colombiano que firmaron, el 22 de julio pasado, una carta en la que solicitaban que se hiciera una nueva repartición de los derechos de transmisión de televisión en el nuevo contrato que firmará Dimayor en 2027, lograron su cometido.
Este miércoles 29 de julio, en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol ubicada en Bogotá, se realizó la asamblea extraordinaria convocada por el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, en la que participaron los representantes de los 36 clubes afiliados (18 de primera división y 18 de segunda), para discutir sobre ese asunto.