Trump anuncia la reapertura del espacio aéreo de Venezuela para vuelos comerciales tras dos meses de restricciones

El presidente Donald Trump anunció este jueves que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales, tras una conversación con la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez. “Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé de que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial”, dijo a periodistas, al inicio de una reunión de su gabinete ministerial en la Casa Blanca. Siga leyendo: Wingo reanudó vuelos entre Colombia y Caracas desde el 16 de enero “Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá”, aseguró. Las aerolíneas comerciales interrumpieron prácticamente todos los vuelos a Caracas tras una advertencia el pasado 21 de noviembre de la Administración Federal de Aviación (FAA). Tras ese anuncio, varias aerolíneas, incluidas las que viajaban desde Colombia, optaron por no operar en territorio venezolano.

Wingo, Avianca, Latam Airlines Colombia, Satena y Copa Airlines detuvieron total o parcialmente sus itinerarios hacia Venezuela entre finales de noviembre y comienzos de diciembre. La determinación llevó al régimen de Nicolás Maduro a revocar las concesiones de vuelo, que implicaba la pérdida inmediata de los derechos de las aerolíneas a aterrizar y despegar en Venezuela. Algunas de las sancionadas fueron Iberia, TAP Portugal, Avianca, Latam Airlines Colombia, Turkish Airlines y Gol.

En su momento, Portugal rechazó las “presiones” de Venezuela tras la revocación de licencias a aerolíneas como la portuguesa TAP, que en noviembre canceló sus vuelos a ese país. FOTO: Cortesía TAP Air Portugal

Ese cierre fue renovado varias veces por el gobierno estadounidense y fue el preludio del ataque aéreo en la madrugada del 3 de enero que derrocó a Maduro. Pero ahora, con el anuncio de Trump, aerolíneas como American Airlines, que no volaban a ese país desde 2019, anunció que iba a preparar la reanudación de sus vuelos con Venezuela, donde habían operado ininterrumpidamente desde 1987, pero que desde hace siete años mantiene suspendidos sus vuelos comerciales y de carga.

“La aerolínea mantiene un estrecho contacto con las autoridades federales y está lista para iniciar vuelos a Venezuela, a la espera de la aprobación del gobierno y de las evaluaciones de seguridad”, indicó. “Las relaciones han sido muy sólidas, muy buenas” agregó Trump, en alusión al nuevo gobierno en funciones. “Tenemos a las grandes compañías petroleras rumbo a Venezuela, inspeccionando y eligiendo sus ubicaciones, y van a traer de vuelta una riqueza tremenda para Venezuela y para Estados Unidos”, explicó. Le puede interesar: ¿Por qué un avión oficial cubano abortó aterrizaje en Venezuela? “Venezuela, de hecho, va a ganar más dinero del que ha ganado nunca, y eso es algo bueno”, aseguró. Tras la caída de Maduro, ahora encarcelado en Nueva York a la espera de juicio por narcotráfico, Estados Unidos improvisó un esquema de control de los beneficios del crudo venezolano, que luego de depositarlo en Catar es transferido al gobierno de Rodríguez, supuestamente con un monitoreo mensual del gasto. “Quiero agradecer a todo el pueblo de Venezuela por lo que pasaron, ya saben, y quiero agradecer al liderazgo porque, realmente, están haciendo un buen trabajo”, aseguró.