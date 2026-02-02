¿Quién es Laura Dogu, la nueva jefa diplomática de Estados Unidos en Venezuela?

La transición en Venezuela, poco a poco, se va materializando. Tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en Caracas, en un operativo estadounidense, el país vecino ha comenzado a aceptar las condiciones directas planteadas por el presidente Donald Trump desde Washington.
Tras la llegada de Laura Dogu este pasado sábado 31 de enero como jefa diplomática de Estados Unidos en Venezuela se marca un nuevo precedente: la reapertura de la embajada norteamericana en territorio venezolano y el restablecimiento de una comunicación directa, desde Caracas, entre el Palacio de Miraflores y la Casa Blanca.
Dogu, justamente, fue designada a esta labor por su perfil de diplomática experta en temas relacionados con régimenes autoritarios.