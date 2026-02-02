x

Colombia tiene un rezago de talento humano en salud: dice informe de observatorio

El estudio señala que los resultados del sistema de salud continúan condicionados por desigualdades estructurales, diferencias territoriales y eficiencia en el uso de los recursos.

  • El estudio evidencia que las diferencias entre zonas urbanas y rurales siguen siendo determinantes en los resultados en salud. FOTO ARCHIVO
    El estudio evidencia que las diferencias entre zonas urbanas y rurales siguen siendo determinantes en los resultados en salud. FOTO ARCHIVO
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El más reciente Índice Nacional de Salud 2025, presentado por el observatorio Así Vamos en Salud, confirma que el desempeño del sistema de salud en Colombia está profundamente influenciado por las condiciones sociales y territoriales preexistentes. De acuerdo con el análisis, los avances y rezagos responden a factores como la protección social, el entorno y la capacidad real de respuesta del sector.

Le puede interesar: Corte Suprema dijo que el giro directo de plata a los hospitales sí es embargable.

El estudio, construido con base en 37 indicadores comparables con los países de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), evidencia que las diferencias entre zonas urbanas y rurales siguen siendo determinantes en los resultados en salud. Estas brechas territoriales continúan reflejándose en indicadores clave de acceso, oportunidad y calidad de la atención.

En un contexto de alta presión sobre el sistema, el informe señala que los principales problemas no se explican por la falta de reformas estructurales, sino por desigualdades persistentes y fallas en la gestión de los recursos disponibles. Según el centro de pensamiento, las condiciones de vida y los determinantes sociales tienen un peso decisivo en los desenlaces de salud.

Así Vamos en Salud también destaca que el diseño institucional, por sí solo no garantiza mejores resultados. El desempeño del sector depende de la interacción entre el entorno social, la infraestructura existente y el uso eficiente de los recursos. Estos elementos, asegura el documento, varían de manera significativa entre regiones del país.

El análisis por porcentajes incluido en el Índice muestra que un mayor nivel de gasto en salud no asegura automáticamente mejores resultados. Variables como la eficiencia del gasto, el fortalecimiento de la atención primaria y un enfoque preventivo resultan más determinantes que el monto total invertido.

El informe subraya que una asignación más estratégica de los recursos permitiría modernizar la infraestructura, atender necesidades críticas y reducir enfermedades prevenibles, sin que ello implique necesariamente un incremento del presupuesto. La eficiencia y la eficacia del gasto son mencionados como claves para lograr mejoras sostenibles.

Uno de los hallazgos más preocupantes se relaciona con el talento humano en salud. Colombia registra 40,5 médicos y enfermeras por cada 10.000 habitantes, cifra que la ubica en el último lugar del grupo analizado y por debajo del estándar mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que está fijado en 44,5.

La situación es aún más crítica en el caso de los profesionales farmacéuticos. El Índice ubica al país en la penúltima posición entre los países evaluados, una carencia que afecta directamente la seguridad de los pacientes, el uso adecuado de medicamentos y la continuidad de sus tratamientos.

El fortalecimiento de la atención primaria en salud se plantea como uno de los ejes estratégicos del documento. Así Vamos en Salud propone avanzar hacia un enfoque menos centrado en la atención curativa y más orientado a la acción intersectorial, capaz de abordar los determinantes sociales y las particularidades de cada territorio.

Finalmente, el informe advierte que la ruralidad concentra algunos de los peores resultados sanitarios. Las limitaciones en el acceso a servicios básicos como acueducto y alcantarillado —donde Colombia se ubica entre los peores desempeños de la Ocde— inciden directamente en la prevalencia de enfermedades prevenibles y profundizan las desigualdades en salud entre departamentos.

Para leer más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

