¿De cuál Cuba habla Petro?: los viejos olvidados y la crisis energética

Esta semana, en la alocución en la que dijo que sería un hombre inolvidable en la cama, el presidente Gustavo Petro sacó a bailar una frase que revela una miopía política extraña: “Y lo tengo que decir: es muchísimo mejor vivir en Cuba, en medio de la cultura, que en Miami, en medio de un trancón, sin cultura propia”. La cultura cubana es innegable, pero los sueños de la revolución han terminado mal, con una generación que muere sin haber salido nunca de la isla, escudriñando entre la basura para encontrar que vender, de qué sacar centavos.
Justo esta semana, el podcast El Hilo —de la casa Radio Ambulante— contaba el drama que viven los ancianos en Cuba, donde la cuarta parte de la población tiene más de 60 años, crecieron bajo el dogma de una revolución que no se pensaba, era parte de su existencia, como la música pop para los jóvenes del mundo. Hoy, décadas después, tras la muerte de Fidel, la revolución parece un sueño que no tuvo vocación de realidad. Es decir, sucedió, pero no fue lo que se esperaba.
Hace diez años visité Cuba, me sorprendió como a todo el mundo ver un país quieto, como si se tratara de una película de los años 70, vi algunos músicos tocando algunas canciones de Buena Vista Social Club —traté de encontrar quien cantara alguna de Silvio, pero nadie— y conocí un puñado de jóvenes de menos de treinta años, compartimos un helado después de esperar una fila que le daba la vuelta a un parque, nos sentamos en la muralla que ve hacia el mar Caribe, hoy ninguno de ellos vive en la isla, se fugaron por algún hueco hacia México, hacia Estados Unidos, hacia Centroamérica.
Recuerdo que una pareja de unos 27 años soñaba con ver a Bad Bunny alguna vez, preguntaban por los escenarios y el mito de Pablo Escobar, el patrón del mal, querían saberlo todo, habían visto la serie gracias a una memoria USB que se vende en La Habana con lo último de la televisión internacional. De eso hoy ya queda poco y parece que en la isla la crisis es tremenda.