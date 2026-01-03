¿Qué le espera a la región con la captura de Nicolás Maduro y el anuncio de EE.UU. de asumir el control en Venezuela?

A pesar de dar algunas señales de arrepentimiento, el dictador venezolano Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas estadounidenses tras un intenso bombardeo que se llevó a cabo en la madrugada del sábado, 3 de enero.
Este ataque fue realizado con la ayuda de algo más de 150 aeronaves que estaban “en estrecha coordinación para insertar una fuerza de interdicción en el centro de Caracas”, según lo explicó en una rueda de prensa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La incursión iniciada alrededor de las 2:00 a. m., terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes ya fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por la Fiscalía de ese país.
Tras esa captura realizada a primeras horas del sábado, alrededor del mediodía el republicano Trump anunció desde su residencia en Mar-a-Lago en Florida que tras lo sucedido, será Estados Unidos quien asumirá el control de Venezuela hasta que se concrete una transición política.
Entre otros anuncios, Trump indicó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez expresó su disposición para colaborar con EE. UU. tras la captura del dictador que aunque el 2013 estaba en el Palacio de Miraflores, desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 ya era parte del círculo del comandante que se prolongó en el mandato del país sudamericano.
Este hecho ha generado aplausos y condenas de países afines y contrarios al régimen de Maduro así como una incertidumbre sobre qué sucederá en ese territorio y en particular en América Latina, una región que tras 36 años vuelve a sufrir una intervención militar de Estados Unidos, siendo la última un también 3 de enero cuando se finalizó con la entrega del militar panameño general Manuel Noriega, quien era buscado por la justicia del gigante norteamericano.