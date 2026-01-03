¿Qué le espera a la región con la captura de Nicolás Maduro y el anuncio de EE.UU. de asumir el control en Venezuela?

A pesar de dar algunas señales de arrepentimiento, el dictador venezolano Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas estadounidenses tras un intenso bombardeo que se llevó a cabo en la madrugada del sábado, 3 de enero. Este ataque fue realizado con la ayuda de algo más de 150 aeronaves que estaban “en estrecha coordinación para insertar una fuerza de interdicción en el centro de Caracas”, según lo explicó en una rueda de prensa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lea también: Maduro ya había mostrado arrepentimiento horas antes de su captura y culpó al narcotráfico colombiano de sus males en Venezuela; Petro hoy lo defiende La incursión iniciada alrededor de las 2:00 a. m., terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes ya fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por la Fiscalía de ese país. Tras esa captura realizada a primeras horas del sábado, alrededor del mediodía el republicano Trump anunció desde su residencia en Mar-a-Lago en Florida que tras lo sucedido, será Estados Unidos quien asumirá el control de Venezuela hasta que se concrete una transición política. Entre otros anuncios, Trump indicó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez expresó su disposición para colaborar con EE. UU. tras la captura del dictador que aunque el 2013 estaba en el Palacio de Miraflores, desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 ya era parte del círculo del comandante que se prolongó en el mandato del país sudamericano. Este hecho ha generado aplausos y condenas de países afines y contrarios al régimen de Maduro así como una incertidumbre sobre qué sucederá en ese territorio y en particular en América Latina, una región que tras 36 años vuelve a sufrir una intervención militar de Estados Unidos, siendo la última un también 3 de enero cuando se finalizó con la entrega del militar panameño general Manuel Noriega, quien era buscado por la justicia del gigante norteamericano.

Una transición compleja en Venezuela

Respecto a la transición que deberá ocurrir en el país vecino, EL COLOMBIANO habló con el docente universitario especializado en asuntos internacionales, Abdelaziz Malaver, quien afirmó que “hay una lógica de transición de que no es muy clara hasta qué punto se puede llegar a mantener”. Con la operación realizada por Estados Unidos, para Malaver se “va a permitir que haya una lógica de juicio bajo las normas y los principios que mantiene Estados Unidos dentro del territorio norteamericano, pero que corresponde también a una lógica que va en contra del derecho internacional, en particular derecho internacional humanitario”

En conversación con EL COLOMBIANO también estuvo el internacionalista y politólogo Manuel Camilo González, quien también sostuvo que la transición en Venezuela va a ser compleja. “El hecho de solamente remover a Maduro y no remover a toda la cúpula –y con la cúpula me refiero tanto los líderes militares como los líderes civiles del régimen–, pues obviamente complejiza mucho más la situación”, aseveró. Alejandro Chala, politólogo e investigador ha opinado a través de sus redes sociales sobre una transición en Venezuela y afirmó que hay una alta posibilidad de que se vea, “más que el llamado a nuevas elecciones o la transición a un gobierno opositor, la convocatoria a una constituyente que derrumbe el modelo bolivariano, esta vez bajo la supervisión de Estados Unidos”.

El papel de Edmundo González y María Corina Machado en la transición de Venezuela

Uno de los hechos que llamó la atención fue la alusión que hizo Donald Trump sobre la líder opositora, María Corina Machado, y Edmundo González, líder político que reemplazó a la Nobel de Paz en los últimos comicios presidenciales celebrados en Venezuela y que tuvieron un desenlace de fraude efectuado por el régimen chavista. En contexto: “Es una gran mujer pero no tiene el respeto de su pueblo”: Trump descarta a María Corina Machado como líder de Venezuela tras la captura de Maduro Para el politólogo Manuel Camilo, efectivamente “no es adecuado que Edmundo González o María Corina Machado, sin el apoyo de Trump, regresen a Venezuela”, pues van a ser líderes “que van a estar asediados por todo lado”. El internacionalista Malaver considera que se debe revisar con más detalle “esa lógica de transición que se pueda dar”, pues hay que esperar la reacción del régimen venezolano que queda en el poder.

Los riesgos, la incertidumbre y el mensaje de Estados Unidos a la región

La intervención militar de Estados Unidos en América Latina luego de 36 años envía un mensaje a los países vecinos, por ejemplo, Abdelaziz Malaver expresó en conversación con este medio que ante lo sucedido se tendrá que revisar de qué forma tendrá consecuencias dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues “al menos un llamado hacia el orden del derecho internacional, alguna manifestación de los países que posiblemente tengan relación directa con el régimen venezolano y que pueden estar en contra de esta operación”. La operación realizada “va a permitir que haya una lógica de juicio bajo las normas y los principios que mantiene Estados Unidos dentro del territorio norteamericano, pero que corresponde también a una lógica que va en contra del derecho internacional, en particular derecho internacional humanitario”, agregó. Sobre ese consideración ante la comunidad internacional, Manuel Camilo González resaltó que esto marcaría un “precedente perjudicial para el derecho internacional”, pues el despliegue de operaciones para remover a un líder extranjero genera tensiones, “particularmente con los gobiernos que han sido adversarios de Washington que no siguen sus premisas”. El politólogo Alejandro Chala a través de un hilo en X explicó que con dicha intervención militar, “Estados Unidos está recomponiendo su esfera de influencia regional a través del ejercicio de la fuerza y por encima de las respuestas contenidas en el Derecho Internacional Público”.

En medio de lo ocurrido en Caracas, el presidente estadounidense también aprovechó para enviarle un mensaje al mandatario colombiano Gustavo Petro, quien ha sido uno de los mayores críticos de las políticas de Trump en América Latina. “Él está produciendo cocaína y la están enviando a Estados Unidos, así que sí, tiene que cuidarse el trasero”, subrayó el mandatario estadounidense en rueda de prensa. En contexto: Tras capturar a Maduro, Trump lanza otra vez dura advertencia a Petro: “Tiene que cuidarse” Sobre este mensaje, el politólogo e internacionalista González aclaró que dicho mensaje puede interpretarse en dos tiempos. Uno de ellos sería advertirle a Petro en tiempo presente para que no haga ningún movimiento “del cual se pueda arrepentir”. “Estamos en un momento en que Trump está desatado, es decir, no le tiembla la mano o tiene toda la voluntad de ejercer la fuerza, por lo menos en costas colombianas”, por lo que no se está lejos de una intervención contra campamentos y organizaciones ilegales colombianas.