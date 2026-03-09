De 91 precandidatos a solo 16: Así va el tarjetón para la primera vuelta presidencial

La jornada electoral del 8 de marzo no solo definió cómo quedará conformado el Congreso de la República para los próximos cuatro años, sino que, además, agregó 3 candidatos a la Presidencia que fueron los ganadores de las consultas.
Los colombianos tuvieron la posibilidad de pedir el tarjetón de las consultas y elegir entre 16 caras a quién preferían como contendores para suceder a Gustavo Petro y llegar a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.
Esas 16 caras que estaban repartidas en tres consultas no solo tenían una disputa interna con sus compañeros de consulta, sino que buscaban entre ellas ser la más votada para fortalecer a quien saliera ganador en la respectiva lista.
Así las cosas, la Gran Consulta por Colombia arrasó con Paloma Valencia, quien fue la ganadora de la lista de la centro-derecha con 3.236.286 votos, mientras que en la Consulta de las Soluciones, Claudia López consolidó su favoritismo, pero apenas superó el medio millón de votos.
La consulta de la izquierda llamada Frente por la Vida fue la decepción, siendo la menos votada de las tres. Allí, el exembajador Roy Barreras salió ganador con 257.037 votos, frente a Daniel Quintero.