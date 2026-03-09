Mineros S.A. adquirirá el 100% del proyecto de exploración de oro en Tolima: aquí los detalles

La compañía minera Mineros S.A. anunció la firma de un acuerdo definitivo para adquirir el 100% de participación en un proyecto de minería de exploración de oro ubicado en el departamento de Tolima.
La cuestión es que la operación se realizará mediante la compra de la totalidad de las acciones en circulación de AngloGold Ashanti Colombia S.A.S. (AGA Colombia), filial de la multinacional AngloGold Ashanti PLC.
AGA Colombia es actualmente el único titular registrado del contrato de concesión minera integrada con código del Registro Minero Nacional EIG-163, que otorga derechos para la exploración de un sistema aurífero en el municipio de Cajamarca, Tolima.
Hay que tener en cuenta que esta transacción no está relacionada con el proyecto Quebradona, iniciativa que AngloGold Ashanti continuará desarrollando de manera independiente.