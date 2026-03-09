x

Mineros S.A. adquirirá el 100% del proyecto de exploración de oro en Tolima: aquí los detalles

Mineros adquirirá el 100% de un proyecto aurífero en Cajamarca, Tolima, con un pago inicial de US$10 millones y contraprestación contingente de hasta US$60 millones.

  Mineros firmó un acuerdo para adquirir el 100% de un proyecto de exploración de oro en Cajamarca, Tolima, actualmente en manos de una filial de AngloGold Ashanti. FOTO CORTESÍA MINEROS.
    Mineros firmó un acuerdo para adquirir el 100% de un proyecto de exploración de oro en Cajamarca, Tolima, actualmente en manos de una filial de AngloGold Ashanti. FOTO CORTESÍA MINEROS.
  La operación contempla un pago inicial de US$10 millones y una contraprestación contingente de hasta US$60 millones ligada a permisos ambientales y al plan minero. FOTO COLPRENSA.
    La operación contempla un pago inicial de US$10 millones y una contraprestación contingente de hasta US$60 millones ligada a permisos ambientales y al plan minero. FOTO COLPRENSA.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 3 horas
bookmark

La compañía minera Mineros S.A. anunció la firma de un acuerdo definitivo para adquirir el 100% de participación en un proyecto de minería de exploración de oro ubicado en el departamento de Tolima.

La cuestión es que la operación se realizará mediante la compra de la totalidad de las acciones en circulación de AngloGold Ashanti Colombia S.A.S. (AGA Colombia), filial de la multinacional AngloGold Ashanti PLC.

AGA Colombia es actualmente el único titular registrado del contrato de concesión minera integrada con código del Registro Minero Nacional EIG-163, que otorga derechos para la exploración de un sistema aurífero en el municipio de Cajamarca, Tolima.

Hay que tener en cuenta que esta transacción no está relacionada con el proyecto Quebradona, iniciativa que AngloGold Ashanti continuará desarrollando de manera independiente.

¿Cuánto pagará Mineros por el proyecto aurífero?

Según los términos del acuerdo, la transacción se estructuró bajo una modalidad libre de caja, libre de deuda y con capital de trabajo neto en cero.

La contraprestación total contempla dos componentes. En primer lugar, un pago en efectivo de US$10 millones al momento del cierre de la operación.

Adicionalmente, el acuerdo incluye una contraprestación contingente de hasta US$60 millones, la cual estará vinculada al tonelaje total de mineral que sea autorizado en un futuro Plan de Trabajo y Obras (PTO) y a la obtención de una licencia ambiental aprobada.

La operación contempla un pago inicial de US$10 millones y una contraprestación contingente de hasta US$60 millones ligada a permisos ambientales y al plan minero. FOTO COLPRENSA.
La operación contempla un pago inicial de US$10 millones y una contraprestación contingente de hasta US$60 millones ligada a permisos ambientales y al plan minero. FOTO COLPRENSA.

La compañía prevé que la operación se cierre durante el primer trimestre de 2026, siempre que se cumplan las condiciones habituales para este tipo de transacciones.

¿Por qué Mineros apuesta por nuevos proyectos en Colombia?

Para Mineros, la adquisición refleja su confianza en Colombia como jurisdicción para el desarrollo de minería responsable y con estándares de gobernanza.

La empresa, que cuenta con décadas de operación en el país, señaló que su experiencia local le permite aportar conocimiento del entorno social, cultural e institucional, además de una trayectoria de relacionamiento con comunidades y autoridades.

En ese sentido, la compañía considera que activos de este tipo pueden ser gestionados de manera más efectiva por operadores con raíces locales, una visión de largo plazo y un enfoque alineado con las prioridades de desarrollo de las regiones donde operan.

¿Qué pasará con el histórico nombre del proyecto La Colosa?

El proyecto de exploración ha sido conocido históricamente dentro del sector minero como La Colosa, una denominación asociada a debates pasados sobre la actividad minera en la región.

Sin embargo, como parte de su estrategia de integración, Mineros indicó que planea distanciarse del legado histórico del proyecto.

La empresa considera que el futuro de la iniciativa debe definirse por su relación con el departamento de Tolima y sus comunidades, más que por el contexto histórico que ha rodeado el proyecto en años anteriores.

