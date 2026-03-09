Atención: las estaciones Universidad y Hospital del metro están fuera de servicio, ¿qué pasó?

Por incidente con persona en la vía, el Metro de Medellín anunció que la Línea A del sistema solo opera entre las estaciones Niquía - Caribe y Prado - La Estrella; las estaciones Universidad y Hospital están temporalmente fuera de servicio.

El hecho fue reportado por la entidad a través de su cuenta oficial de X a las 7:50 a.m., donde también indicaron que, por respeto y empatía, la recomendación a la ciudadanía es que se abstenga de compartir imágenes asociadas al acontecimiento por tratarse de un tema de salud pública.