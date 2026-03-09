x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Atención: las estaciones Universidad y Hospital del metro están fuera de servicio, ¿qué pasó?

La novedad fue reportada a las 7:50 a.m. de este lunes 9 de marzo.

  • Imagen de referencia del metro de Medellín. FOTO Manuel Saldarriaga.
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Por incidente con persona en la vía, el Metro de Medellín anunció que la Línea A del sistema solo opera entre las estaciones Niquía - Caribe y Prado - La Estrella; las estaciones Universidad y Hospital están temporalmente fuera de servicio.

El hecho fue reportado por la entidad a través de su cuenta oficial de X a las 7:50 a.m., donde también indicaron que, por respeto y empatía, la recomendación a la ciudadanía es que se abstenga de compartir imágenes asociadas al acontecimiento por tratarse de un tema de salud pública.

A su vez, el Metro detalló las rutas de atención y las líneas especializadas por municipio para los ciudadanos y usuarios que requieran ayuda en salud mental.

Noticia en desarrollo...

