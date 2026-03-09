Alerta en Antioquia: así están estafando con el pago del impuesto vehicular por internet

A través de redes sociales se han difundido varios casos señalando estafas al momento de pagar el impuesto vehicular en Antioquia. Al parecer, los inescrupulosos estarían diseñando estrategias más creíbles para que más personas caigan en sus trampas, dejando su dinero a merced de los delincuentes.
Se trataría de páginas web fraudulentas, muy similares en su interfaz a sitios oficiales de las entidades autorizadas, en las que anuncian jugosos descuentos para que los contribuyentes realicen sus pagos. Incluso, en algunos casos, dichas páginas tendrían dominios similares a las verídicas con el objetivo de captar la atención de los ciudadanos y ganarse su confianza.