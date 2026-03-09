Los pesos pesados que se quedaron sin curul, ¿por qué se quemaron los ‘veteranos’?

Como en toda contienda electoral, hay ganadores y perdedores. El pasillo de los ‘quemados’ incluye nombres que durante varios años han sido reconocidos en todo el territorio nacional. El listado es, más que amplio, notorio. Reúne a varias figuras políticas importantes. Estos son los ‘veteranos’ que no lograron llegar a un nuevo período en el Congreso. Se trata de más de una decena de congresistas y figuras reconocidas del panorama político nacional que quedaron por fuera tras no alcanzar los votos necesarios en las urnas. Entre ellos hay representantes actuales, exsenadores y dirigentes de partidos como el Liberal, Cambio Radical, la Alianza Verde y el Centro Democrático.

Los que se despiden de una curul: Liberales y verdes

Uno de los casos más comentados fue el del exsenador Jorge Enrique Robledo, quien durante años fue uno de los legisladores con mayor votación del país. En esta contienda del 8 de marzo, sin embargo, apenas alcanzó 28.585 respaldos, representando el 0.14% de los votos de la coalición de Ahora Colombia (Mira, Nuevo Liberalismo, Dignidad & Compromiso). Por otro lado, en la Alianza Verde también hubo derrotas significativas. La senadora Angélica Lozano no logró repetir curul y quedó con 37.265 votos. Tampoco tuvo éxito Katherine Miranda, quien buscaba dar el salto de la Cámara de Representantes al Senado: pasó de haber superado los 100.000 votos en 2022 a tan solo 30.085 apoyos en estas elecciones. Entérese: Pacto Histórico crece y Centro Democrático revive: así se reconfigura el Senado En ese mismo partido tampoco consiguieron llegar al Senado el exalcalde de Bogotá Luis Eduardo “Lucho” Garzón, quien fue la apuesta de los ‘verdes'’, ya que encabezaba la lista. Cerró la jornada con cerca de 19.810 sufragios. En el Partido Liberal también se registraron derrotas. Entre ellas, la de María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria y una de las apuestas de la colectividad, que no logró el respaldo esperado en las urnas y quedó con 56.943 votos. A la lista se suma Alejandro Carlos Chacón, un experimentado dirigente con amplia trayectoria en el Congreso, y el representante Juan Carlos Lozada, quien tampoco alcanzó los votos suficientes para llegar al Senado.

El adiós de varios de derecha: Cambio Radical y Centro Democrático

Cambio Radical también tuvo varios nombres entre los derrotados. Lina María Garrido, conocida por sus críticas al Gobierno de Gustavo Petro y su característico sombrero, no logró asegurar un escaño pese a obtener 30.502 votos. Tampoco lo consiguieron Carlos Fernando Motoa, cabeza de lista de la colectividad, que quedó con 37.058; el exmagistrado César Lorduy, respaldado por la casa política de los Char, quien quedó con una votación de 49.151. Entre quienes tampoco lograron llegar al Senado está Horacio José Serpa, hijo del excandidato presidencial Horacio Serpa. A esta lista se suma el representante Miguel Polo Polo, quien buscaba repetir su curul afro, pero no consiguió los votos suficientes y se ‘quemó’. En contraste, dentro del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien sin lugar a dudas jugó un papel determinante en el triunfo de Paloma Valencia en la Gran Consulta —en la que obtuvo más de 3,2 millones de votos—, no logró asegurar una curul. Su puesto, estratégico para el partido, fue una apuesta fuerte; sin embargo, la votación de sus allegados no le alcanzó para llegar a ese curul en el Senado.

La mirada experta: “Falta de estrategia”

La razón de todas estas curules perdidas, en una primera mirada, según el analista político y profesor de la Universidad del Rosario, Yann Basset, estaría en que muchas de estas personalidades reconocidas tienen “una mezcla de falta de estrategia”. “Con frecuencia se confían demasiado de su capacidad de convocatoria personal e individual y no le prestan suficiente atención a su partido ni a su estructura política. Eso termina desdibujándolos y les quita visibilidad en la opinión pública”, le aseguró Basset a este diario. Le recomendamos leer: Horas después de su reelección, David Racero ya rinde indagatoria ante la Corte por caso ‘fruver’ En cuanto a las candidaturas de los candidatos, particularmente de los ‘verdes’, el analista señaló que una de las principales explicaciones está en el propio sistema electoral del país. “Hay una explicación que tiene que ver con el sistema electoral colombiano, mucho más que con el voto joven. El hecho de que se presentaran listas cerradas, listas abiertas y, además, muchas veces en coalición, hace que esto sea un poco una ruleta. Uno nunca sabe por adelantado lo que puede salir de ahí”, afirmó. En su opinión, algunos sectores políticos terminaron pagando el costo de la falta de organización interna en sus candidaturas. “Estos sectores, particularmente los verdes, pagan el desorden de sus candidaturas. Tenían la oportunidad de poner orden en la casa después de la salida de Carlos Ramón González y no lo hicieron”, explicó. Según el analista, ese escenario terminó generando confusión entre los votantes: “El resultado es presentar listas desordenadas, en coaliciones con muchos partidos pequeños y con gente que es oficialista, de oposición, etcétera. Los electores no entienden muy bien qué está pasando”. Lea también: Paloma Valencia es la ganadora y arrasó en la Gran Consulta por Colombia Por último, sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el analista explicó que su participación en la lista tenía más un propósito estratégico que una expectativa real de resultar elegido. “Uribe había puesto voluntariamente la barra muy alta y seguramente no tenía la expectativa real de ser electo. Lo que buscaba era empujar la lista e incitar a sus partidarios a movilizarse poniendo su nombre en la baraja”, señaló.

Bloque de preguntas y respuestas