Dólar en Colombia arranca la semana al alza por guerra en Medio Oriente y fuerte subida del petróleo

El dólar comenzó la jornada con presiones alcistas en Colombia, impulsado por el salto de los precios del petróleo y la creciente incertidumbre geopolítica en Oriente Medio.

La divisa abrió por encima de $3.780, lo que representó un aumento de $15,55 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada para hoy en $3.795,55.

Durante los primeros minutos de negociación, el mercado registró un precio mínimo de $3.774,60 y un máximo de $3.780, con cinco transacciones por un valor cercano a US$1,2 millones.

El movimiento se da en medio de un contexto internacional marcado por el nerviosismo en los mercados financieros. Las acciones, los bonos y los metales preciosos cayeron el lunes mientras los inversionistas liquidaban posiciones rentables y reducían su exposición al riesgo, preocupados por el impacto que el encarecimiento del petróleo podría tener sobre la inflación mundial y el crecimiento económico.

En paralelo, el dólar también reacciona a factores locales, particularmente al ambiente político y electoral que atraviesa el país y a las expectativas sobre el perfil económico del próximo presidente.

Según Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana, para La República, la inflación local también influye en el comportamiento de la moneda.

“La inflación subyacente nacional pasó en enero de 5,94% a 6,08%, donde alimentos y educación fueron los mayores jalonadores. Además, las elecciones se desarrollaron con normalidad, pero el mercado espera la elección de un candidato pro mercado”, explicó.

