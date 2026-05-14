“Pido disculpas porque sé la ilusión que teníamos todos de clasificar a la semifinal”: Dayro Moreno

Dayro Mauricio Moreno, quien ha sido el héroe de Once Caldas en muchas ocasiones, y uno de los que más alegrías le ha dado a los aficionados del Blanco Blanco, erró el penal ante Junior y con ese resultado los dirigidos por Hernán Darío Herrera quedaron eliminados, generando desazón y tristeza entre cuerpo técnico, jugadores, directivos y los aficionados.
En la conferencia de prensa, luego del 2-2 en el Romelio Martínez, el técnico y el delantero se presentaron a la rueda de prensa en la que ambos hablaron del resultado y Dayro se disculpó por lo sucedido con la última jugada del compromiso, en la que falló el cobro de penal.