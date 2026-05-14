Así ocurrió la desaparición de Yulitza Tolosa tras cirugía estética en Bogotá

La desaparición de Yulitza Consuelo Tolosa, de 52 años, tras someterse a una lipólisis láser en el sur de Bogotá, abrió una investigación que ya involucra a la Policía, la Secretaría de Salud y la Personería. Su caso, está rodeado de versiones cruzadas, fallas en la atención y denuncias de presunto abandono en un centro estético del barrio Venecia, en Tunjuelito.
La mañana del pasado miércoles 13 de mayo, Yulitza ingresó a un establecimiento ubicado sobre la Autopista Sur para realizarse un procedimiento estético. Según el relato entregado por su amiga Amalia Pardo a Blu Radio, todo comenzó alrededor de las 8:10 de la mañana, cuando fue ingresada, tras haber firmado los documentos requeridos.
El procedimiento, una lipólisis con láser, debía ser ambulatorio y durar cerca de dos horas. Sin embargo, hacia la una de la tarde la situación ya había cambiado. “Me dijeron que ya había salido el procedimiento”, recordó Amalia, quien al ingresar la encontró en un estado crítico: “Ella estaba muy mal, ella hablaba cosas sin sentido, no podía casi hablar”.
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De acuerdo con su testimonio, la mujer no mostraba signos de mejoría con el paso de los minutos. “Ella se desgonzaba, se desgonzaba (...) ellos (los “médicos”) me insistían mucho que pidiera un carro y me la llevara, yo les dije: ‘yo no me la puedo llevar a la casa así, ¿cómo me la voy a llevar así si yo no sé nada de esto, no sé cómo cuidarla, no sé qué hacer si a ella le pasa algo'”, dijo al describir cómo su amiga apenas podía mantenerse en pie pese a los intentos por hidratarla y alimentarla dentro del lugar.