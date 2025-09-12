Así va la catástrofe por las protestas en Nepal: 51 muertos y 12.500 presos fugados de cárceles

Al menos 51 personas murieron durante las violentas protestas que sacudieron Nepal esta semana, dijo la Policía este viernes en su último balance, mientras comienza a conocerse la magnitud del caos que derrocó al gobierno.

Más de 12.500 prisioneros que escaparon de múltiples cárceles en todo el país siguen prófugos, dijo el portavoz de la institución, Binod Ghimire.

Las protestas empezaron el lunes en Katmandú y otras ciudades, contra la corrupción y la decisión del gobierno de bloquear las redes sociales.