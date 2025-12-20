Personajes del año: Quienes le plantaron cara al presidente Petro en 2025

El poder presidencial en países como Colombia suele ser excesivo. Pero durante los últimos tres años y medio, y sobre todo en este 2025 que termina, varios personajes de la opinión pública demostraron que es posible hacerle contrapeso a ese poder a través de los caminos que ofrece la democracia y la institucionalidad.
Esa veeduría en varios sectores se hace más necesaria cuando el jefe de Estado es un líder como el presidente Gustavo Petro, quien constantemente justifica sus decisiones con la excusa de que no lo dejan gobernar.
Y esos sectores no solo son los poderes tradicionales como las ramas Legislativa y Judicial, sino que se extiende a los órganos de control como la Defensoría del Pueblo en cabeza de Iris Marín o el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el magistrado Benjamín Ortiz, ponente del fallo sobre las irregularidades y excesos de la campaña presidencial de Petro en 2022.
También desde las regiones, en los territorios donde no lleva el Estado, varios mandatarios le han puesto el pecho a las balas, literalmente, azotados por las bandas criminales y los grupos con los que el propio Gobierno negocia una paz que no se ha materializado.
Desde la sociedad civil, este año destacaron otros personajes como Denis Silva de Pacientes Colombia y Diego Gil, el director de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, quienes han padecido en carne propia la crisis del sistema de salud y ponen su conocimiento para fiscalizar a los responsables.
De igual manera, juristas de la talla de Mauricio Gaona han dado cátedra sobre la importancia del respeto por las instituciones, la ley y la democracia.
A todos ellos y ellas, gracias por su labor en favor del país.