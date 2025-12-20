Los antipersonajes del año: Armando Benedetti, Verónica Alcocer y Juliana Guerrero

Uno de los personajes más cuestionados, estridentes, groseros y astutos de la política colombiana es al mismo tiempo el funcionario más poderoso del Gobierno después del presidente de la República. Si uno cierra los ojos y piensa en un rostro, además de Petro, que simbolice el poder este 2025, se viene a la cabeza Armando Benedetti.

Un excongresista costeño al que desterraron los primeros años del petrismo, cuando había más gente sensata y otros sectores en el gabinete, pero que desde hace más un año aterrizó al corazón de la Casa de Nariño, sentado justo al lado del jefe de Estado.

Ha pasado tanto este año, que se ve lejano aquel Consejo de Ministros del 4 de febrero transmitido en vivo y en directo, en el que la mayoría del gabinete protestó contra la presencia de Benedetti y de Laura Sarabia, otra funcionaria cuestionada que pasó de ser su pupila a enemiga pública. El caso es que ese día, Petro demostró ante millones de colombianos y ante su propia gente que lo cuestionó —Francia Márquez, Susana Muhamad, Juan David Correa, Gustavo Bolívar, Augusto Rodríguez, Alexander López, entre otros— que prefiere a su lado a “un loco”, como le dijo, que a unos “sectarios”.

Desde ahí, a un costo enorme para la reputación del Gobierno, Benedetti se convirtió en la mano izquierda y derecha del poder presidencial con tentáculos en varias entidades, no solo en el Ministerio del Interior. Fuentes de Palacio dicen que como el presidente Petro está tan solo, Benedetti se ha convertido en su único gran apoyo porque tiene la capacidad de hablarle sin rodeos. Pero, ¿por qué tanto poder para un personaje tan cuestionado?

Decir que Benedetti tiene secuestrado a Petro sería simplificar la realidad y quitarle agencia al mandatario, quien decide mantenerlo. No importa que se haya peleado públicamente con otros funcionarios como el exministro Eduardo Montealegre, el director de la Ungrd Carlos Carrillo, el exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes, el director de la DNI Augusto Rodríguez o con la propia Sarabia.

Tampoco ha importado sus múltiples controversias. Una reciente, la arremetida contra la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema, a quien el ministro le dijo que era una “demente, delincuente y loca”; todo porque allanaron su mansión en Puerto Colombia en medio de una investigación que adelanta el alto tribunal. Ese comportamiento de Benedetti no viene de ahora. Su esposa Adelina Guerrero sufrió un episodio en Madrid en el que él sacó un cuchillo frente a sus hijos en medio de una pelea de pareja. Además, la embajadora Sarabia tiene demandado a Benedetti en la Fiscalía por presunta violencia de género.

Pero no acaba ahí. El hombre más poderoso del Gobierno este año carga con otras investigaciones. Primero, un caso de presunto enriquecimiento ilícito siendo congresista que está en manos de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Segundo, una investigación por presunto tráfico de influencias en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

Tercero, la financiación irregular de la campaña presidencial de Petro. “’¿Quieres que diga quién dio la hp plata? (...). Nos hundimos todos, nos vamos presos”, se le escuchó a Benedetti en unos audios con Laura Sarabia. Esos elementos habrían influido, entre otras razones, para que el ministro hubiera sido incluido este año en la Lista Clinton junto a Petro, Verónica Alcocer y Nicolás Petro Burgos.