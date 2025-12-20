Defensoría condena asesinato de menor en Briceño mientras el Clan del Golfo niega responsabilidad

Tras el crimen de dos personas en Briceño, Norte de Antioquia –entre ellas una menor de apenas 13 años–, este sábado la Defensoría del Pueblo condenó los hechos, mientras que el Clan del Golfo, organización criminal a la que se le atribuyen los homicidios, negó su responsabilidad en lo ocurrido.
Por un lado, la Defensoría reclamó que los hechos habrían sido la consecuencia del accionar de un grupo que ha resultado del fraccionamiento de las disidencias y que se hace llamar “Guerrillas Campesinas Los Cabuyos”