x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Defensoría condena asesinato de menor en Briceño mientras el Clan del Golfo niega responsabilidad

La Defensoría del Pueblo condenó el asesinato de dos personas en Briceño, incluida una menor, y advirtió una grave crisis humanitaria por la disputa armada entre grupos ilegales. El Clan del Golfo pidió investigar a otros actores.

  • El doble homicidio aumenta la zozobra en la que vive la población de este municipio azotado históricamente por la guerra. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
    El doble homicidio aumenta la zozobra en la que vive la población de este municipio azotado históricamente por la guerra. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
El Colombiano
El Colombiano
20 de diciembre de 2025
bookmark

Tras el crimen de dos personas en Briceño, Norte de Antioquia –entre ellas una menor de apenas 13 años–, este sábado la Defensoría del Pueblo condenó los hechos, mientras que el Clan del Golfo, organización criminal a la que se le atribuyen los homicidios, negó su responsabilidad en lo ocurrido.

Por un lado, la Defensoría reclamó que los hechos habrían sido la consecuencia del accionar de un grupo que ha resultado del fraccionamiento de las disidencias y que se hace llamar “Guerrillas Campesinas Los Cabuyos”

Según el organismo, este hecho se enmarca en el riesgo de inminencia advertido en una alerta temprana emitida en noviembre pasado para el municipio de Briceño. “Allí se recomendaron medidas para proteger a la población frente a los riesgos derivados de la confrontación armada entre el Frente 36 de las disidencias ‘Yeferson Martínez’, las autodenominadas ‘Guerrillas Campesinas Los Cabuyos’ y el Clan del Golfo”.

La Defensoría sostuvo que desde octubre la intensificación de los enfrentamientos ha derivado en una “grave emergencia humanitaria, con el desplazamiento forzado de más de 1.000 familias de 25 veredas, así como en un aumento significativo de homicidios, confinamientos y amenazas, evidenciando el debilitamiento de las condiciones mínimas de protección para la población civil”.

Por ello, le pidió a las autoridades avanzar en la implementación efectiva de las recomendaciones de la alerta temprana, especialmente al Ministerio del Interior para que lidere la respuesta rápida. Asimismo, a la Alcaldía de Briceño, a la Gobernación de Antioquia y a la Unidad para las Víctimas, solicitó que anticipen las medidas necesarias para atender a quienes puedan resultar afectados por un nuevo desplazamiento forzado.

“Exigimos a los grupos armados ilegales cesar de manera inmediata las acciones violentas contra la población civil, respetar los principios humanitarios y abstenerse de seguir sembrando terror y muerte en los territorios”, precisó el ente.

Por otro lado, el Clan del Golfo o el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), a través del Frente Luis Hernando Rozo Bertel, sostuvo que lo ocurrido es consecuencia de los enfrentamientos entre ellos, el ELN, una facción de las disidencias.

Sin embargo, aseguraron que, pese a la confrontación, después de consultar con sus tropas presentes en el área, no tienen responsabilidad en la muerte de la menor. “Las autoridades deben investigar a profundidad, para encontrar a los verdaderos responsables, y para no seguir señalando sin ningún fundamento al EGC de homicidios como el de la menor”.

En esa línea, destacando “el sustancial avance del espacio socio jurídico entre el Estado y el EGC”, reclamó que hay “recelo de quienes han vivido del conflicto, y que no admiten que podamos empezar a construir un futuro diferente para todos”.

Por ello, ratificaron estar “cumpliendo a cabalidad” con lo expresado en la Declaración de Doha, en los cinco municipios pilotos iniciales y en los que ya se han instalado las mesas de trabajo correspondientes a cada uno de ellos.

“Lamentamos profundamente la muerte de la menor. A su familia le enviamos un saludo solidario, y que encuentren consuelo en el Creador. Nuestras oraciones están con ustedes”, concluyeron.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Derechos humanos
Bandas Criminales
Defensoría del Pueblo
Los Urabeños
Clan del Golfo
Colombia
Antioquia
Briceño
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida