La prohibición de la carne de perro genera controversia en Yakarta

Sentado delante de un estante vacío en Yakarta, Alfindo Hutagaol degusta carne de perro a la parrilla acompañada de arroz y pimiento, un plato cuyo comercio está ahora prohibido en la capital de Indonesia.

El vasto archipiélago asiático forma parte de los escasos países que autorizan aún la venta de carne de perro y de gato, pero una campaña que denuncia esta práctica ganó terreno.

Los musulmanes, mayoritarios en Indonesia, no consumen esta carne, que sí goza de popularidad entre ciertas minorías.

Desde el lunes, la venta y el consumo de carne de perro, gato y cualquier animal vector de la rabia está ahora prohibida en Yakarta. El texto firmado por el gobernador de Yakarta, Pramono Anung, prevé, sin embargo, un periodo transitorio de seis meses antes de la aplicación de esta prohibición que genera controversia.

“Esa prohibición no debería existir”, se lamentó Alfindo, de 36 años, interrogado antes del anuncio. “Dios creó (al perro) para ser comido. ¡No se centren solo en los aspectos negativos, tengan en cuenta sus beneficios!”, dijo.

Algunas comunidades están convencidas de que el consumo de carne canina aumenta el número de plaquetas sanguíneas, lo que la convierte en remedio contra el dengue, enfermedad tropical transmitida por los mosquitos.

Para otros, la prohibición no eliminará el comercio de esta carne roja, que es, sin embargo, más cara que la de res. “No podemos eliminarla de un día para otro, pues es una tradición”, afirmó a su vez Sunggul Sagala, de 43 años.

