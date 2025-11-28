x

La prohibición de la carne de perro genera controversia en Yakarta

Aunque una campaña impulsó la prohibición de la comercialización de la carne de perro en la capital de Indonesia, aún hay voces en contra de dicha ley.

  El consumo de carne de perros en Yakarta ha generado protestas por parte de colectivos que se oponen a esta tradición, mientras que otra parte de la población defiende esta práctica. Foto: Getty Images
    El consumo de carne de perros en Yakarta ha generado protestas por parte de colectivos que se oponen a esta tradición, mientras que otra parte de la población defiende esta práctica. Foto: Getty Images
Agencia AFP
28 de noviembre de 2025
bookmark

Sentado delante de un estante vacío en Yakarta, Alfindo Hutagaol degusta carne de perro a la parrilla acompañada de arroz y pimiento, un plato cuyo comercio está ahora prohibido en la capital de Indonesia.

El vasto archipiélago asiático forma parte de los escasos países que autorizan aún la venta de carne de perro y de gato, pero una campaña que denuncia esta práctica ganó terreno.

Los musulmanes, mayoritarios en Indonesia, no consumen esta carne, que sí goza de popularidad entre ciertas minorías.

Desde el lunes, la venta y el consumo de carne de perro, gato y cualquier animal vector de la rabia está ahora prohibida en Yakarta. El texto firmado por el gobernador de Yakarta, Pramono Anung, prevé, sin embargo, un periodo transitorio de seis meses antes de la aplicación de esta prohibición que genera controversia.

“Esa prohibición no debería existir”, se lamentó Alfindo, de 36 años, interrogado antes del anuncio. “Dios creó (al perro) para ser comido. ¡No se centren solo en los aspectos negativos, tengan en cuenta sus beneficios!”, dijo.

Algunas comunidades están convencidas de que el consumo de carne canina aumenta el número de plaquetas sanguíneas, lo que la convierte en remedio contra el dengue, enfermedad tropical transmitida por los mosquitos.

Para otros, la prohibición no eliminará el comercio de esta carne roja, que es, sin embargo, más cara que la de res. “No podemos eliminarla de un día para otro, pues es una tradición”, afirmó a su vez Sunggul Sagala, de 43 años.

¿Cuántos perros matan al mes en Yakarta?

Unos 9.500 perros errantes fueron transportados cada mes a Yakarta para ser sacrificados en 2022, según los cálculos más recientes. Pero ninguna cifra sobre el consumo nacional de carne de perro está disponible por ahora.

La mayoría de los animales abatidos en Yakarta provienen de Java occidental, donde la rabia es endémica, según cálculo de la coalición Dog Meat Free Indonesia (DMFI).

“Es un ejemplo concreto y un verdadero compromiso de parte de las autoridades de Yakarta, ciudad que promueve el bienestar animal”, se congratuló Merry Ferdinandez, miembro de la coalición, tras el anuncio de la medida.

Según una encuesta realizada en 2021 por DMFI, un 93% de los indonesios se opone al comercio de carne de perro y desea su desaparición.

Otra justificación para la prohibición es que Yakarta ya no tiene rabia desde 2004 y forma parte de las 11 provincias indonesias donde la enfermedad fue erradicada.

El precio de la carne de perro está en alza

La legislación indonesia sobre la alimentación y la cría no prohíbe explícitamente el consumo de carne de perro y de gato, pero según una directiva de 2018 del Ministerio de Agricultura, no es considerada como alimento.

En Semarang, donde ese comercio se prohibió en 2022, un camión que transportaba más de 200 perros destinados al matadero fue interceptado y cinco personas fueron detenidas.

En Yakarta, el refuerzo del control de las autoridades obligó a los comerciantes a vender carne de perro únicamente a una clientela escogida y de confianza, lo que aumentó su precio.

Los restaurantes que proponían antes abiertamente platos con carne de perro ya no lo hacen, y sus propietarios rechazan ahora mencionar ese comercio.

Inclusive antes de entrar en vigor la prohibición, “comprar carne de perro, es como buscar droga”, a causa de la escasez, señala Sunggul.

Ningún plan preciso se ha establecido aún respecto a cuál será el destino de los animales no vendidos.

Para Alfindo, si es aplicada, la prohibición podría llevar a algunos a usarlos capturando perros errantes en la calle. “El gobierno debería reflexionar dos veces”, advirtió.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo entra en vigor la prohibición en Yakarta?
La normativa se firmó recientemente y tendrá un periodo transitorio de seis meses antes de aplicarse completamente.
¿Por qué se prohíbe la carne de perro y gato en Yakarta?
Para proteger la salud pública, erradicar riesgos de rabia y promover el bienestar animal.
¿Qué impacto tiene la prohibición en restaurantes y comerciantes?
Muchos restaurantes dejaron de ofrecer estos platos y el precio de la carne se disparó por la escasez y control de venta.

