x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Presidente de Ecuador no descarta participación de grupos criminales de su país en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Daniel Noboa aseguró que su gobierno está “avanzando con investigaciones” que tienen que ver con el crimen del político colombiano luego de que surgiera la hipótesis de que carteles que operan en Manta podrían estar involucrados en el hecho.

  • El presidente Daniel Noboa aseguró que su gobierno investiga si grupos criminales de su país tienen relación con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. FOTOS: Tomada de X @DanielNoboaOk y Colprensa
    El presidente Daniel Noboa aseguró que su gobierno investiga si grupos criminales de su país tienen relación con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. FOTOS: Tomada de X @DanielNoboaOk y Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa sorprendió este jueves al referirse al magnicidio del político colombiano Miguel Uribe Turbay y asegurar que no descarta que estructuras criminales de su país están detrás del crimen del precandidato.

En una entrevista, el mandatario habló de la hipótesis que sostiene que carteles que operan en la ciudad de Manta estarían vinculados a crímenes de alto perfil, como el del senador, quien falleció el pasado 11 de agosto tras ser víctima de un atentado sicarial en Bogotá dos meses atrás.

Lea aquí: Así trabaja “la Zaga”, la banda que al parecer fue contratada para matar al senador Miguel Uribe Turbay

“No tengo detalles sobre eso en este momento. Estamos investigando y avanzando con investigaciones no solo sobre lo que pasó con Miguel Uribe, sino también sobre personas relacionadas con los grupos que dieron la orden”, dijo el presidente ecuatoriano en entrevista con Univisión.

Noboa sostuvo además que “todo está conectado”. “Al final, todo es una sola región, y los mismos grupos que cometen delitos en Colombia tienen presencia en Ecuador, Venezuela, en el Caribe. Y por eso mismo debemos luchar en conjunto. No podemos estar separados”.

El presidente Noboa también lamentó las dificultades que enfrenta su país vecino en la lucha contra los grupos armados financiados por el narcotráfico y la minería ilegal. Además, recordó las críticas del presidente Gustavo Petro al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que desencadenó un ataque contra una embarcación en los últimos días.

“Me da mucha pena, porque Colombia también sufre por el narcoterrorismo y la minería ilegal. Nos ha costado combatir a esos grupos narcoterroristas”, añadió Noboa.

Dos bandas criminales ecuatorianas fueron designadas como organizaciones terroristas

Durante su, visita el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que los grupos criminales Los Lobos y Los Choneros –cuyo lider, alias Fito fue extraditado a EE. UU.serán designados como organizaciones terroristas extranjeras, lo que las colocará en el punto de mira de las autoridades norteamericanas.

Siga leyendo: Tras condena de 7 años al sicario que le disparó a Miguel Uribe, ¿qué pasará con los otros cinco implicados?

Rubio calificó a esas bandas de “animales salvajes” y aseguró que su país ayudará a Ecuador a doblegarlos. “Esta administración lo está afrontando como nunca antes”, dijo.

Esa ayuda estadounidense iniciará con la destinación de casi 20 millones de dólares y la donación de seis millones en drones para combatir la criminalidad en Ecuador.

Ecuador atraviesa un periodo de violencia ligado al negocio del narcotráfico, Esta situación lo convirtió en el país más peligroso de Latinoamérica con 39 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según Insight Crime.

Temas recomendados

Narcotráfico
Grupos armados ilegales
Internacional
Política internacional
Bandas Criminales
Violencia
Magnicidio
Relaciones internacionales
diplomacia
Colombia
Ecuador
Miguel Uribe
Daniel Noboa
Marco Rubio
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida